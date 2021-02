Kopitar podajal za novo zmago Kraljev, tekma na prostem za osem ur prekinjena

Arizona je ob koncu poskusila brez vratarja, zadnjo akcijo pa je prekinil prav Kopitar, za kar so mu pripisali podajo, v prazno mrežo pa je za drugi gol na tekmi zadel Iafallo. Slovenski zvezdnik je na ledu preživel 22:35 minute, točkovni niz pa je podaljšal na sedem tekem (3 goli, 6 podaj). Skupaj ima v ligi NHL 21 točk in je na devetem mestu lestvice strelcev s štirimi goli in 17 podajami.

Los Angeles Kingsi so v severnoameriški ligi NHL slavili še četrto zmago zapovrstjo. Tokrat so v gosteh s 4:2 premagali moštvo Arizona Coyotes in se povzpeli na četrto mesto zahodne skupine. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je prispeval podaji in trenutno zaseda deveto mesto strelcev. Kopitar je na začetku druge tretjine začel akcijo, ki jo je za vodstvo Kraljev zaključil Alex Iafallo z natančnim strelom mimo vratarja Darcyja Kuemperja . Izid druge tretjine je postavil Derick Brassard z izenačujočim zadetkom za Kojote.

Večer v ligi NHL bi moral biti (predvsem) v znamenju obračuna pod milim nebom med ekipama Colorado Avalanche in Vegas Golden Knights, ki so se z moštvom iz Denverja udarili na obali domačega jezera Tahoe. A zaradi sonca so dvoboj prekinili za kar osem ur, na koncu pa so slavili "gostje" iz Kolorada s 3:2.

Težave z ledom ob jezeru Tahoe

"Dosegli smo gol z igralcem več po hitrem prehodu v napadalno tretjino, kar se nam ne zgodi pogosto. Menim pa, da smo imeli veliko težav s kakšno izključitvijo preveč, obenem pa se nam dogajajo napake pri mlajših hokejistih, ki so pač del procesa učenja. To moramo sprejeti. Dejstvo je, da smo dosegli gol s hokejistom več in enega s hokejistom manj na ledu, kar je naredilo veliko razliko," je po tekmi razlagal trener Los Angelesa Todd McLellan.

Za zdaj gre po slabšem začetku njegovemu moštvo vse bolje, s 17 osvojenimi točkami pa so se povzpeli na četrto mesto zahodne skupine. Isto število točk ima na petem mestu tudi Arizona, ki pa ima tekmo več. V tej skupini je bila na nevadski strani jezera Tahoe odigrana zanimiva tekma na prostem med Vegas Golden Knightsi in ekipo Colorado Avalanche. Začela se je v tamkajšnjih popoldanskih urah, a so jo morali zaradi močnega sonca in posledično slabega ledu prestaviti na kasnejšo uro. Tako se je dvoboj z drugo tretjino nadaljeval ob 6. uri zjutraj po srednjeevropskem času, uspešnejši pa so bili igralci Colorada s 3:2.

Blesteli tudi Matthews, McDavid in Crosby

Odigranih je bilo še deset tekem, omeniti pa velja predvsem tri zvezdnike lige Austona Matthewsa, Connorja McDavida in Sidneyja Crosbyja. Matthews je namreč s Toronto Maple Leafsi s 5:3 premagal Montreal Canadiense. Ob tem pa je še drugič zapovrstjo vpisal štiri točke za dva gola in dve podaji. Na 18 odigranih tekmah ima na kontu 18 zadetkov, v zgodovini franšize pa je tretji najuspešnejši hokejist po številu zadetkov po prvih 300 tekmah v ligi. Dosegel jih je 175.

McDavid je ob uspehu Edmonton Oilersov proti Calgary Flamesom (7:1) prispeval še točko več od Matthewsa. Dosegel je tri gole in dve podaji, s čimer se je še učvrstil na vrhu lestvice strelcev. Ima namreč 37 točk (12 golov, 25 podaj), pred moštvenim kolegom, Nemcem Leonom Draisaitlomin hokejistom Toronta Mitchem Marnerjempa ima sedem točk naskoka. Matthews je četrti z 29 točkami, a največ doseženimi goli v ligi.

Na posebnem jubileju pa se je zmage veselil Crosby. Odigral je že 1000. tekmo za Pittsburgh Penguinse in s tem kot prvi Pingvin v zgodovini prebil to magično mejo. Ob zmagi s 3:2 proti New York Islandersom je zbral dve podaji, med drugim tudi za odločilni gol Krisa Letangašest minut in pol pred koncem rednega dela. Skupaj je v rednem delu NHL 33-letni Kanadčan dosegel že 468 golov in 810 podaj.

Drugi zaporedni poraz je doživela Tampa. Strele so namreč z 0:4 klonile pri Carolina Hurricanesom, ki so s tem zasedli vrh centralne skupine. Tampa ima ob tekmi manj štiri točke zaostanka za Carolino (25 točk).

