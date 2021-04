Kralji ostali brez tekem v Denverju, Vegas zanesljiv v Anaheimu

Kopitar in soigralci se lahko zdaj povsem osredotočijo na priprave za mestni derbi z ekipo Anaheim Ducks. Tokratni obračun s sosedi bo nekaj posebnega, saj se bodo po več kot 400 dneh v dvorano Staples Center vrnili navijači, seveda v omejenem številu, potem ko je zvezna država Kalifornija sprostila ukrepe za profesionalni dvoranski šport. Žal Kraljem v lovu na končnico ne kaže najbolje, do konca rednega dela sezone pa bodo na domačem ledu igrali le še osemkrat, od tega kar trikrat z Anaheimom.

V severnoameriški hokejski ligi NHL bi morali v noči na soboto igrati tudi Los Angeles Kingsi Anžeta Kopitarja, a so tekmo z vodilno ekipo lige Colorado Avalanche prestavili zaradi več okužb v ekipi slednjega. Colorado, ki je tudi vodilna ekipa skupine Zahod, bo prisilno počival do četrtka.

Kot so sporočili iz lige NHL, so prestavili tri tekme Colorada zaradi pravil o okužbah z novim koronavirusom. V moštvu imajo zdaj tri okužbe, zato so morali naslednje tekme prestaviti, novi datumi pa še niso znani. Med prestavljenima tekmama sta tudi dve z Los Angelesom, poleg te, ki bi morala biti v petek, še nedeljska, ter obračun s St. Louis Bluesi v torek. Colorado se bo predvidoma na tekme lahko vrnil v četrtek.

Vrhunci tekme Anaheim Ducks ‒ Vegas Golden Knights: