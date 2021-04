Hat-trick Buntinga za tretji zaporedni poraz Kraljev

Za ekipo iz Los Angelesa je bil usoden slab začetek dvoboja, saj je Arizona do osme minute dosegla že tri gole, dva je v le minuti in pol prispeval Michael Bunting , ki je nato v drugi tretjini dosegel še tretji gol na tekmi, kar je bil zanj prvi "hat-trick" v ligi.

Uspešen večer za Arizonce, ki na četrtem mestu držijo zadnjo vozovnico za končnico v skupini Zahod, je dopolnil prepričljiv poraz šestih St. Louis Bluesov na domačem ledu proti Vegas Golden Knightsom (1:6). Prvaki iz leta 2019 so v tej sezoni le še bleda senca šampionskega moštva, Zlati vitezi pa so po nekaj zadržanih predstavah tokrat neusmiljeno polnili mrežo tekmecev. Dvakrat je zadel Alec Martinez, gol in podajo pa je prispeval William Carrier. Za goste so zadeli so še Tomaš Nosek, Jonathan Marchessaultin Nicolas Hague.

Vrhunci tekme St. Louis Blues ‒ Vegas Golden Knights: