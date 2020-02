Novinec Bellows poskrbel za preobrat in poraz Kraljev pri Otočanih

Zadnjeuvrščeni Los Angeles Kingsi so na gostovanju v New Yorku pri Islandersih zapravili lepo prednost, do preobrata pa je Otočanom na šele svoji drugi tekmi v elitni konkurenci izdatno pripomogel novinec Kieffer Bellows (5:3). Branilci naslova St. Louis Bluesi so doma izgubili z Winnipeg Jetsi (2:4), ekipa Tampa Bay Lightning pa je bila v enem od derbijev večera prav tako na domačem ledu boljša od Pittsburgh Penguinsov (4:2).

Kopitar (levo) s soigralci ostaja prikovan na dno lestvice lige NHL. FOTO: AP

Los Angeles Kingsi nadaljujejo neprepričljive predstave v severnoameriški hokejski ligi NHL. V New Yorku so proti domačim Otočanom izgubili s 3:5, kar je njihov tretji zaporedni poraz in so v zahodni konferenci prepričljivo zadnji. Za predzadnjimi Anaheim Ducksi zaostajajo že sedem točk. Slovenski zvezdnik Anže Kopitarje tokrat ostal brez gola ali podaje. Vrhunci tekme New York Islanders ‒ Los Angeles Kings:

Kralji so sicer po prvi tretjini z goloma Bena Huttnain Alexa Iaffalavodili z 2:0, nato prek Trevorja Lewisapovedli tudi s 3:1, a v zadnjem delu so domači, pri katerih se je dvakrat med strelce na svoji šele drugi tekmi vpisal novinec Kieffer Bellows, izid spreobrnili v svojo korist. Trinajst sekund pred koncem tekme je z golom v prazna vrata usodo gostov dokončno zapečatil Anders Lee. McLellan: Verjetno smo dobili tisto, kar smo si zaslužili

"Odigrali smo nekaj tesnih tekem, na katerih bi si zaslužili več. Toda tokrat ni bilo tako. Islandersi so bili boljši tekmec. Verjetno smo dobili tisto, kar smo si zaslužili," je med drugim ameriškim medijem povedal trener Los Angelesa Todd McLellan. Kopitar in druščina bodo naslednjo tekmo odigrali v soboto, ko bodo gostovali v New Jerseyju. Vragi, skupaj s Kralji ena najslabših ekip aktualne sezone, so tokrat presenetili bližnje sosede Philadelphia Flyerse in jih na gostovanju ugnali s kar 5:0. Miles Woodje zadel dvakrat, Mackenzie Blackwoodpa je za svoj drugi "shutout" sezone obranil 46 strelov. Poraz prvakov z Winnipegom, Colorado zanesljiv v Ottawi, Tampa dobila dvoboj drugouvrščenih s Pittburghom

Najboljša ekipa pacifiške skupine Vancouver Canucks je z 2:4 izgubila v gosteh pri moštvu Minnesota Wild, z enakim izidom pa so na domačem ledu izgubili najboljši v centralni skupini in v zahodni konferenci St. Louis Bluesi. Prvake so premagali Winnipeg Jetsi, zato pa je bilo uspešnejše drugo moštvo na zahodu, Colorado Avalanche, ki je s 4:1 zmagalo na gostovanju pri Ottawi Senators. Drugouvrščeni v pacifiški skupini Vegas Golden Knightsi so s 7:2 zmagali pri Florida Panthersih, pri čemer je Mark Stoneprispeval kar dva gola in tri podaje, Max Paciorettypa dva gola in podajo. Vrhunci tekme St. Louis Blues ‒ Winnipeg Jets:

V boju drugouvrščenih ekip atlantske in metropolitanske skupine med Tampo Bay Lightning in Pittsburgh Penguins je bila uspešnejša prva s 4:2. Victor Hedmanje za zmagovalce prispeval tri podaje. Detroit Red Wingsi so tudi po zaslugi dveh golov Dylana Larkinapo kazenskih strelih s 4:3 zmagali v Buffalu pri ekipi Sabres, Montreal Canadiensi pa so po podaljšku s 3:2 odpravili Anaheim Duckse. Vrhunci tekme Tampa Bay Lightning ‒ Pittsburgh Penguins:

