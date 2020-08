Bruinsi z dvema porazoma že izgubili boj za prvo mesto

Hokejisti ekipe Boston Bruins, ki so do prekinitve z izkupičkom 44-14-12 zanesljivo zasedali vrh lestvice lige NHL, so po nadaljevanju tekmovanja v spremenjenem formatu vknjižili dva poraza in kar malce nepravično že ostali brez možnosti v boju za vlogo prvega nosilca končnice v vzhodni konferenci. Bruinse je tokrat premagala ekipa Tampa Bay Lightning (2:3).

Spremenjen format jo je zagodel Bostonu. Na fotografiji kapetan Zdeno Chara (v sredini) s soigralci.

Florida Panthers ‒ New York Islanders 3:2 /1:2/

Arizona Coyotes ‒ Nashville Predators 4:1 /2:1/

Montreal Canadiens ‒ Pittsburgh Penguins 4:3 /2:1/

Chicago Blackhawks ‒ Edmonton Oilers 4:3 /2:1/

// - izid v zmagah - za razvrstitev (Vzhod):

Boston Bruins ‒ Tampa Bay Lightning 2:3 - za razvrstitev (Zahod):

Dallas Stars ‒ Colorado Avalanche 0:4