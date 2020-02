Kopitarjevi Kralji presenetili Pittsburgh, kapetan ostal brez točke

Po 23. zmagi v sezoni na 64 tekmah so Los Angeles Kingsi zbrali 52 točk, za kalifornijskimi rivali San Jose Sharksi na predzadnjem mestu zaostajajo še štiri točke. Končnica je za Hrušičana in Kralje že nekaj časa praktično nedosegljiva, vseeno pa so v Staples Centru ugnali trenutno drugouvrščeno moštvo metropolitanske divizije. Kralje je že v tretji minuti v vodstvo popeljal Blake Lizotte, ob koncu druge tretjine pa je vodstvo povišal Trevor Lewispo podaji Lizotta, sicer najboljšega posamzenika obračuna.

Vrhunci tekme Los Angeles Kings ‒ Pittsburgh Penguins: