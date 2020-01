Kopitar ob čustveni vrnitvi v Staples Center vknjižil nov poraz

Zasedba Kraljev iz Los Angelesa je doživela že 28. poraz v rednem delu severnoameriške hokejske lige NHL in je na zadnjem mestu v zahodni konferenci. V noči na četrtek je bilo od ekipe Anžeta Kopitarjaboljše moštvo Tampa Bay Lightning, ki je v Staples Centru slavilo zmago s 4:2. Kralji so sijajno odprli tekmo in povedli z 2:0. Prvi gol je po podaji slovenskega kapetana dosegel Tyler Toffoli, drugega pa Alex Iafallo.

Nato se je hokejistom iz Kalifornije povsem ustavilo, sredi druge tretjine so jih gosti s Floride ujeli in izenačili po golih Tylerja Johnsonain Stevena Stamkosa, v zadnji tretjini pa sta zadnji žebelj v krsto kraljev zabila Erik Černakin Stamkos.

V noči na četrtek je bilo na sporedu še pet tekem, kar na štirih pa so slavile gostujoče zasedbe. Toronto Maple Leafsi so slavili v Dallasu pri Starsih s 5:3, Nashville Predatorsi v Washingtonu pri Capitalsih s 5:4, Vancouver Canucksi v San Joseju pri Sharksih s 5:2, Calgary Flamesi pa so v Edmontonu po izvajanju kazenskih strelov dobili kanadski obračun z Oilersi (4:3).

Edino domačo zmago so dosegli Anaheim Ducksi, ki so bili boljši od Arizona Coyotesov (4:2), pri klubu iz okolice Los Angelesa pa so se pred tekmo prav tako poklonili spominu na umrle v nedavni helikopterski nesreči v Calabasasu, kjer je življenje izgubil tudi legendarni košarkar Los Angeles Lakersov Kobe Bryant.

Poklon Kingsov in Anaheim Ducksov umrlim v helikopterski nesreči v bližnjem Calabasasu: