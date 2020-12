Liga NHL načrtuje začetek sezone 13. januarja

Kanadski del lige je obenem dodal, da se lahko njihov začetek nekoliko zamakne, saj čakajo še na potrditev tamkajšnjih oblasti. Kanadska vlada je namreč zaprla mejo z ZDA zaradi pandemije covida-19, razen za nujne primere. Liga NHL liga bo najverjetneje osnovala novo skupino s sedmimi ekipami iz Kanade, na koncu rednega dela pa se bodo po štiri najboljše ekipe iz vsake skupine pomerile pomerile v končnici, so poročali kanadski mediji.

"Osredotočeni smo na to, da začnemo sredi januarja, upamo, da se bo to zgodilo ... Jasno je, da ne bo mogoče izpeljati vseh 82 načrtovanih tekem za posamezna moštva v rednem delu, skušali pa jih bomo zagotoviti čim več," je še pred dogovorom z igralci povedal komisar lige Gary Bettman.

Priprava dogovora in pravil za igranje 31 ekip NHL je bila zahtevna naloga. Poleg varnostnih in zdravstvenih protokolov, ki so različni za posamezne zvezne države ZDA in Kanado, so morali upoštevati prav tako zelo različna pravila o javnih zbiranjih, ter zaostrene prehode meje med ZDA in Kanado. Zadnjo tekmo prejšnje sezone NHL so odigrali 28. septembra, ko je na šesti tekmi finala ekipa Tampa Bay Lightning z 2:0 premagala Dallas Stars ter osvojila Stanleyjev pokal.