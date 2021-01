Nashville z drugo zaporedno zmago na vrh centralne skupine

Hokejisti ekip Nashville Predators in Chicago Blackhawks so morali v severnoameriški profesionalni ligi NHL še drugi dan zaporedoma igrati podaljšek na medsebojni tekmi. V sredo so ga Plenilci dobili, dan pozneje pa tudi po dodatnih minutah ni bilo zmagovalca, tako da so morali odločati kazenski streli. Tudi v tem so bili gostitelji uspešnejši, končni izid je bil tako 2:1.

Vratar Plenilcev Juuse Saros (na fotografiji) ustavlja poskus Ryana Carpenterja v Nashvillu. FOTO: AP Odločilni gol pri kazenskih strelih je dosegel Matt Duchene. V rednem delu je bil za Nashville, ki se je v centralni skupini prebil v vodstvo, natančen Nick Cousins, domači vratar Juuse Sarosje ubranil 29 strelov. Več dela je imel na nasprotni strani njegov finski rojak Kevin Lankinen, ki je uspešno posredoval 41-krat, kar je njegov osebni rekord v ligi. Gol za Chicago je dosegel Ryan Carpenter. Vrhunci tekme Nashville Predators ‒ Chicago Blackhawks:

Še drugo visoko zaporedno zmago so dosegli Vancouver Canucksi, še drugič so bili boljši od Ottawa Senatorsov. V torek so jih ugnali s 7:1, tokrat pa s 5:1. J. T. Miller in Tyler Motte sta v statistiko vpisala dva gola, še enega za končen izid je dodal Elias Pettersson. Ottawa je brez zmage že od uvodne tekme nove sezone, po njej je nanizala šest porazov. Vrhunci tekme Vancouver Canucks ‒ Ottawa Senators:

Vancouver Canucks ‒ Ottawa Senators 5:1