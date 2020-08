Večer brez športa prek luže: prestavili tudi obračuna lige NHL

Po moški košarkarski ligi NBA in ženski WNBA, baseballski ligi MLB, nogometni ligi MLS ter teniških igralkah in igralcih na turnirju masters v New Yorku so se protestom v boju proti rasni neenakosti in policijskemu nasilju nad temnopoltim v ZDA pridružili tudi hokejisti v severnoameriški ligi NHL. Ekipe v ligi NHL so v znak solidarnosti in podpori v naslednjih dveh dneh odpovedali vse načrtovane tekme končnice v Toronto in Edmontonu. V noči na petek sta tako odpadli tekmi med ekipama New York Islanders in Philadelphia Flyers ter Vancouver Canucks in Vegas Golden Knights, prav tako sta prestavljeni tekmi med ekipama Boston Bruins in Tampa Bay Lightning ter Dallas Stars in Colorado Avalanche.

"Po daljši razpravi so se hokejisti v ligi NHL v znak solidarnosti in podpori boja proti rasni neenakosti odločili za dvodnevni bojkot vseh tekem končnice. Vodstvo lige NHL podpira odločitev igralcev. Temnopolte in latinskoameriške skupnosti so še naprej soočene z bolečimi izkušnjami, liga NHL in sindikat hokejskih igralcev (NHLPA) pa se zaveda tega problema in se bo vedno prizadevalo za pozitivne spremembe v družbi," so med drugim zapisali na spletni strani NHL.

Za bojkot tekem onstran luže so se v noči s srede na četrtka prvi odločili košarkarji ekipe Milwaukee Bucks, ki so v znak protesta proti rasni nestrpnosti ter v podporo Jacobu Blaku, ki sta ga policista v nedeljo v Wisconsinu ustrelila v hrbet, ko je vstopal v svoje osebno vozilo, odpovedali tekmo z ekipo Orlando Magic.

Kasneje so v ligi NBA odpovedali tudi preostali tekmi končnice med ekipami Oklahoma City Thunder in Houston Rockets ter Los Angeles Lakers in Portland Trail Blazers, odpadle so tudi četrtkove načrtovane tekme med ekipami Boston Celtics in Toronto Raptors ter Dallas Mavericks in Los Angeles Clippers. Bojkot športnikov v ZDA se je razširil tudi na druge poklicne lige. Odpovedane oziroma preložene so bile tekme v baseballski ligi MLB, nogometni lige MLS, dejavnosti so bile prekinjene tudi v ženski košarkarski ligi WNBA in na teniškem mastersu v New Yorku.