Branilec St. Louisa po zastoju srca že pri zavesti, tekmo odpovedali

Branilca St. Louis Bluesov Jaya Bouwmeesterja so morali s tekme pri Anaheim Ducksih odpeljati v bolnišnico, potem ko naj bi se 36-letni kanadski hokejist zgrudil na klopi zaradi težav s srcem po dobrih 12 minutah igre v prvi tretjini. Po zadnjih informacijah, ki so jih posredovali branilci naslova lige NHL, je Bouwmeester že "pri zavesti in pozoren".

"Zahvaljujoč hitremu odzivu naše zdravniške službe, Anaheimove zdravniške službe in njihovih fizioterapevtov, jim je uspelo stabilizirati Jaya," je v uradni izjavi dejal generalni direktor Bluesov Doug Armstrong, ki je dodal, da bo Bouwmeester v torek zvečer prestal dodatne preglede pri zdravnikih Ducksov. Iz vrst kalifornijske ekipe so sporočili, da bodo tekmo odigrali enkrat do konca sezone.

Pretreseni oče dramo spremljal v živo

Prve analize posnetkov tekme kažejo, da je Bouwmeester odigral minuto in 20 sekund, brez da bi utrpel kakšen udarec v glavo. Tik pred tem, ko je začel počasi padati k tlom, je na klopi segel po plastenki z vodo. Soigralec Vince Dunn je nemudoma začel kričati in pozivati kolege, da naj Bouwmeesterju priskočijo na pomoč, tekmo pa so takoj prekinili, medtem ko so nesrečniku pomagali za klopjo. Pri izidu 1:1 sta nato obe pretreseni ekipi po nemočnem spremljanju dogodkov z ledu odšli v slačilnice, tekmo pa so odpovedali, medtem ko so Bouwmeesterja odpeljali na nosilih.

Bluesi bi morali po tekmi odleteti proti Las Vegasu, kjer jih čaka tekma z Vegas Golden Knightsi, a so se odločili, da bodo prenočili v Orange Countyju. Dogodki so bili še posebej pretresljivi za Bouwmeesterjevega očeta, ki je 57. tekmo svojega sina v tej sezoni spremljal v živo kot del vsakoletnega "očetovskega večera". Kanadski hokejist nizozemskih korenin, ki se je rodil v Edmontonu, igra že svojo 17. sezono v ligi NHL in je od aktivnih branilcev na drugem mestu po številu odigranih tekem (1241 v karieri), več jih je zbral le Zdeno Chara (1540), na večni lestvici pa je Bouwmeester četrti za Charo, Joejem Thorntonom(1622) in rekorderjem Patrickom Marleaujem (1709). Vrhunec kariere mu je lani uspel v sedmi sezoni pri Bluesih (na naboru so ga sicer kot tretjega po vrsti leta 2002 izbrali Florida Panthersi, igral pa je tudi za Calgary Flamese), ki jim je pomagal do zgodovinskega prvega Stanleyjevega pokala.

V New Yorku so se v enem od "klasičnih" obračunov lige NHL udarili tamkajšnji Islandersi in njihovi bližnji sosedi Philadelphia Flyersi. Otočani so slavili s 5:3 in že vodili s tremi goli naskoka, a je bilo napeto do konca, saj je po povratku Letalcev 41 sekund pred koncem obračun rivalov prelomil šele Ryan Pulock.

Vrhunci tekme New York Islanders ‒ Philadelphia Flyers: