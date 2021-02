Zmagi za vodilna: Toronto slavil v Montrealu, Boston pa v New Yorku

V noči na četrtek sta zmagi zabeležili vodilni ekipi svojih skupin v ligi NHL. Toronto Maple Leafsi, ki so z najboljšim izkupičkom trenutno tudi vodilna ekipa lige, so v kanadski skupini premagali Montreal Canadiense (4:2), medtem ko so v ligi drugouvrščeni Boston Bruinsi premagali New York Rangerse po podaljšku (3:2).

icon-expand Trčenje Chrisa Kreiderja in vratarja Tuuke Raska na prejšnjem obračunu Rangersov in Bruinsov v torek v New Yorku. FOTO: AP Vrhunci tekme New York Rangers ‒ Boston Bruins: icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Vrhunci tekme Montreal Canadiens ‒ Toronto Maple Leafs: icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-expand Izida rednega dela sezone lige NHL: New York Rangers ‒ Boston Bruins 2:3 (podaljšek)

Montreal Canadiens ‒ Toronto Maple Leafs 2:4 icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke