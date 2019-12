Washington še trdneje v sedlu, Florida napolnila mrežo Dallasa

Če smo v ligi NBA videli večer domačinov, v katerem je zmago slavilo le eno gostujoče moštvo, so bile vloge v hokejski ligi NHL minuli večer obrnjene. Le Florida Panthersi so slavili na domačem ledu, premagali so Dallas Starse (7:4), medtem ko so imeli strelske vaje v New Jerseyju, New Yorku in Edmontonu tudi Washington Capitalsi, Toronto Maple Leafsi in Pittsburgh Penguinsi.

V Newarku sta se merila tudi predstavnika starih evropskih tekmecev Rus Nikita Gusev (desno) in Čeh Michal Kempny. FOTO: AP Moštvo Washington Capitals ostaja trdno na vrhu lestvice severnoameriške hokejske lige NHL. V noči na soboto je zabeležilo svojo 25. zmago v sezoni, ko je s 6:3 v gosteh premagalo New Jersey Devilse. Edini slovenski predstavnik v ligi Anže Kopitar je z Los Angeles Kingsi to noč počival. Ključna člena Washingtona pri novi zmagi sta bila švedsko-ruska naveza Nicklas Bäckström in Aleksander Ovečkin, ki sta skupaj prispevala šest točk ob svojem 900. skupnem nastopu v dresu moštva iz prestolnice ZDA. Vrhunci tekme New Jersey Devils ‒ Washington Capitals: Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Oba sta dosegla zadetke že v prvi tretjini, ko je Washington po zaostanku z 0:1 prišel do vodstva. Bäckström je nato dodal še drugi gol v drugi tretjini za dokončno vodstvo Washingtona. Pri tem mu je podal Ovečkin, Šved pa je na tekmi dosegel še dve podaji, pri tem pa dosegel 900. točko na 923 odigranih tekmah rednega dela. Bäckström: Izjemno lepo je biti član tega moštva in igrati s tako dobrim igralcem

"To je izvrstno," je o dosežku dejal Bäckström. "Nisem tega pričakoval ... Je pa izjemno lepo biti član tega moštva in imeti priložnost igrati s tako dobrim igralcem kot je Aleks, zato sem zelo hvaležen," je dejal 32-letni Šved. V pretekli noči so bile v ligi NHL odigrane štiri tekme, med bolj odmevnimi pa je bila tudi zmaga Pittsburgh Penguinsov, ki so s 5:2 v gosteh premagali Edmonton Oilerse. Pittsburgh je tako zabeležil 21 zmago v sezoni. Vrhunci tekme Florida Panthers ‒ Dallas Stars: Vrhunci tekme New York Rangers ‒ Toronto Maple Leafs: Vrhunci tekme Edmonton Oilers ‒ Pittsburgh Penguins: Izidi rednega dela sezone lige NHL: Florida Panthers ‒ Dallas Stars 7:4

New Jersey Devils ‒ Washington Capitals 3:6

New York Rangers ‒ Toronto Maple Leafs 3:6

Edmonton Oilers ‒ Pittsburgh Penguins 2:5