Capitalsi Bruinsom zabili kar osem golov ob povratku Chare

Legendarni TD Garden je bil napolnjen le do 12 odstotkov kapacitete, a je vseeno toplo pozdravil dolgoletnega kapetana Zdena Charo , ki se je v dresu Washington Capitalsov vrnil na nekoč domačo ledeno ploskev. Sledil je pravi pravcati potop domačih Kosmatincev, ki so jim možje iz prestolnice zabili kar osem golov. T. J. Oshie je prispeval dva, enega v prvi tretjini, ko so Capitalsi zadeli trikrat, po dvakrat pa sta zadela še Conor Sheary in Lars Eller . Med strelce sta se vpisala še Tom Wilson in Nic Dowd za šele prvo zmago Washingtona nad Bostonom po rednem delu v tej sezoni. Bostončani so do vsaj točke na medsebojnih obračunih prišli kar petkrat zapored (3-0-2).

Ganjenemu Chari so v dvorani, ki je v 14 sezonah postala njegov drugi dom, pripravili poseben videoposnetek, ki so si ga igralci in zbrani navijači skupaj ogledali med prvo tretjino, ko je bilo na semaforju že 0:2. 44-letnik je z Bostonom osvojil tudi Stanleyjev pokal leta 2011, bil pa je ključni mož ekipe, ki je bila tako blizu velikemu uspehu še dvakrat, in sicer v letih 2013 in 2019. Njegova žena in trije otroci še vedno živijo v Bostonu, ogledali naj bi si tudi sinočnji obračun legendarnega Slovaka.

"Izvrstno je bilo, da so to priredili navijačem. Vem, da je le 12-odstotna kapaciteta, a to si zasluži. Vem, da je naredil tako veliko za ta klub,"je priznal kanadski center Bostona Patrice Bergeron, ki je s Charo preživel toliko let na vzhodni ameriški obali.

Vrhunci tekme Anaheim Ducks ‒ Colorado Avalanche: