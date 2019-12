Pittsburgh napolnil mrežo Ottawe, Kopitar na tekmo zvezd

Domači so prvo tretjino dobili z 2:0 po zadetkih Jevgenija Malkinain Dominika Simona, v drugem delu igre je Nick Paulz dvema zadetkoma goste sprva še držal v igri, toda goli Malkina in Patrica Hörnqvistav drugi ter Jaka Guentzla (ta je moral nato zaradi poškodbe zapustiti led) v zadnji tretjini so tehtnico nagnili na stran Pittsburgha.

Vrhunci tekme Pittsburgh Penguins ‒ Ottawa Senators: