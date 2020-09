Grmenje v mreži Islandersov: Tampa za uvod zabila kar osem golov

Popolnoma spočiti člani ekipe Tampa Bay Lightning so "svežino" proti New York Islandersom na prvem obračunu finala vzhodne konference v Edmontonu uporabili z obrestmi. Floridčani, ki so uvodni del končnice tako kot Newyorčani odigrali v Torontu, so z dvema goloma in tremi podajami Braydena Pointapovsem potolkli svoje tekmece in se na koncu ustavili pri izidu 8:2. Nikita Kučerov je dodal štiri podaje in z že 34. zadetkom v karieri, ko gre za tekme končnice, na večni lestvici franšize za gol prehitel rekorderja Martina St. Louisa.

Gromi so počivali skoraj ves teden po hitri zmagi v paru nad najboljšo ekipo rednega dela Boston Bruinsi, tri gole pa so Islandersom zabili že do trenutka, ko je v prvi tretjini na semaforju pisalo 10:46. Zadeli so s tremi od svojih devetih strelov, do konca tekme pa izenačili rekord franšize po številu doseženih golov na tekmi končnice. Newyorčani po nedeljskem letu v Edmonton iz Toronta, dan po zmagi nad Philadelphia Flyersi na sedmi tekmi konferenčnega polfinala s 4:0, niso kazali znakov življenja.