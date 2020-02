Panterji z zmago ujeli Toronto, slavila tudi Dallas in Philadelphia

Hokejisti ekipe Toronto Maple Leafs so na domačem ledu v severnoameriški ligi NHL gostili Florida Pantherse. Panterji so v začetku zadnje tretjine še zaostajali z 1:3, nato pa po preobratu slavili zmago s 5:3. V vrstah gostov, ki so zmagali še sedmič na zadnjih osmih tekmah, je s prvim hat-trickom v karieri blestel Mark Pysyk. Mike Hoffmanje k zmagi, s katero so se Floridčani na lestvici izenačili z Javorovimi listi, dodal gol in podajo, Mike Mathesonje pristavil tri podaje, vratar Sergej Bobrovskijpa je zbral 31 obramb.

Vrhunci tekme Toronto Maple Leafs ‒ Florida Panthers: