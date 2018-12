Liga NHL se vnovič širi: V Kopitarjevi skupini bo kot 32. moštvo igral Seattle

"To je zgodovinski dan za ligo NHL. Veseli smo, da bo Seattle postal del naše družine,"je ob tem dejal komisar lige Gary Bettman. Lastnik nove ekipe iz Seattla, ki je že igral v ligi NHL in leta 1917 tudi osvojil Stanleyjev pokal, je ameriški milijarder David Bonderman, ki je moral za mesto v ligi plačati 650 milijonov dolarjev. To je 150 milijonov več, kot je plačal Las Vegas.

Seattle bo igral v pacifiški skupini, se pravi v isti kot Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, Arizona pa se bo preselila v centralno skupino. Tako bodo imeli vse skupine po osem moštev.