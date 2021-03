Detroit presenetil prvake, Toronto po podaljšku boljši od Winnipega

New York, Philadelphia, Detroit, Columbus, Raleigh, Toronto, 12.03.2021, 7:30 | Posodobljeno pred 4 minutami

V pestrem večeru severnoameriške lige NHL sta se v severni skupini spopadli najboljši kanadski ekipi, vodilni Toronto Maple Leafs in Winnipeg Jets, po podaljšku pa so v tej sezoni najboljši Kanadčani slavili s 4:3. Branilci naslova, člani moštva Tampa Bay Lightning, so izgubili na gostovanju v Detroitu (4:6).