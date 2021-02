Gol Kopitarja premalo za Kralje, Letalci hrumeli po Washingtonu

Anže Kopitar je že po nekaj sekundah tekme v Las Vegasu zadel za vodstvo Los Angeles Kingsov, ki pa so na koncu morali priznati premoč favoriziranim Vegas Golden Knightsom (4:3). Philadelphia Flyersi so na prvem nedeljskem obračunu do vrha napolnili mrežo Washington Capitalsov (7:4).

Los Angeles Kingsi so v severnoameriški ligi NHL na gostovanju v Las Vegasu izgubili proti domači ekipi s 3:4. Slovenski zvezdnik Anže Kopitarje ob porazu Kalifornijcev dosegel zadetek. Kopitar je svojo ekipo že po 36 sekundah popeljal do vodstva s svojim drugim golom sezone (skupaj ima ob 12 podajah 14 točk), a to je bil le eden od kar petih zadetkov v prvi tretjini, na žalost navijačev Los Angelesa so tri dosegli igralci Las Vegasa. Ob Kopitarju je za Kralje v prvi tretjini zadel še Adrian Kempe, za domače pa so bili uspešni Reilly Smith, Zach Whitecloudin Chandler Stephenson. V drugi tretjini je vodstvo gostiteljev izničil Jaret Anderson-Dolan, odločilni zadetek na tekmi pa je dosegel Stephenson v 42. minuti. Los Angeles je po enajstih tekmah na dnu skupine Zahod z osmimi točkami, v tej vodi prav Vegas s 15. Vrhunci tekme Vegas Golden Knights ‒ Los Angeles Kings:

Dva 'festivala' z 11 goli: Philadelphia slavila v Washingtonu, Carolina pa v Columbusu

Scott Laughton je s prvim hat-trickom v karieri pomagal Philadelphia Flyersom do preobrata in na koncu celo izdatne zmage na gostovanju pri Washington Capitalsih (7:4). Letalci so prekinili niz dveh porazov in podaljšali Washingtonovega, ki zdaj traja že tri tekme. Capitalsi so vodili že z 2:0, nato pa so gostje dosegli po tri gole v drugi in tretji tretjini za velik preobrat na razburljivi tekmi. Dvakrat je zadel Sean Couturier, ki je k zmagi Philadelphie prispeval tudi eno podajo, potem ko je okreval po neprijetni poškodbi reber. Gostje so sicer proti vratom domačih sprožili le 22-krat, domači pa proti gostujočim kar 37-krat. Aleksander Ovečkinse je izkazal z dvema goloma in ravno toliko podajami, nerazpoloženega vratarja Capitalsov Viteka Vanečekapa je v zaključku druge tretjine za svoj prvi nastop v dresu Capitalsov zamenjal veteran Craig Anderson. Vrhunci tekme Washington Capitals ‒ Philadelphia Flyers:

Enako število golov so privrženci severnoameriškega hokeja videli na dvoboju Columbus Blue Jacketsov in Carolina Hurricanesov, ki so v Ohiu slavili s 6:5. Lanskoletni finalisti Dallas Starsi so morali po podaljšku na domačem ledu priznati poraz proti Chicago Blackhawksom (1:2), Detroit Red Wingsi pa so visoko slavili na gostovanju pri Florida Panthersih (4:1). Vratar Dallasa Anton Hudobin ni igral, potem ko je trener Rick Bownesspo sobotnem treningu jezen dejal, da ima sam zgolj nekaj pravil za svoje varovance, ki pa se jih morajo "prekleto držati", kot se je izrazil. Iz tabora Dallasa niso potrdili, za kakšen prekršek je šlo.

Izidi rednega dela sezone lige NHL: Vegas Golden Knights ‒ Los Angeles Kings 4:3

(Anže Kopitar 1 gol v 17:35 igre za Los Angeles.) Washington Capitals ‒ Philadelphia Flyers 4:7

Columbus Blue Jackets ‒ Carolina Hurricanes 5:6

Dallas Stars ‒ Chicago Blackhawks 1:2 (podaljšek)

Florida Panthers ‒ Detroit Red Wings 1:4 - prestavljeno:

Minnesota Wild ‒ Arizona Coyotes

St. Louis Blues ‒ Colorado Avalanche