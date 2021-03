Rangersi spet strup za Washington, Tampa ubranila vrh

Florida Panthersi so na domačem ledu ohranili pritisk nad lokalnimi rivali Tampa Bay Lightningi, s katerimi se borijo za vrh Centralne skupine. Panterji so brez večjih težav premagali Nashville Predatorse (2:0) pred nekaj več kot 4.300 navijači v dvorani BB&T Center. Chris Driedger je ustavil 21 strelov, zadetka za domače pa sta prispevala Aleksander Barkov in Anthony Duclair . V vratih Nashvilla se je s kar 47 obrambami izkazal Juuse Saros , toda Plenilci niso uspeli ponoviti četrtkovega podviga, ko so tekmece iz Sunrisa ugnali z 2:1. V domačih vrstah je že 800. tekmo v NHL zabeležil švedski napadalec Patric Hörnqvist , ki se je tega mejnika veselil kot 32. Šved v zgodovini tekmovanja. 34-letni veteran je na zadnjih šestih tekmah prispeval štiri točke in je drugi strelec kluba v tej sezoni z 11 goli (skupno 24 točk/11-13-24), potem ko se je v najmočnejši hokejski ligi uveljavil ravno kot član Nashvilla, ki ga je izbral na naboru, in Pittsburgh Penguinsov.

Pittsburgh Penguinsi so po uvodnem porazu dobili drugega od skupno treh zaporednih dvobojev z New Jersey Devilsi (3:1). V Newarku sta po gol za Pingvine prispevala Bryan Rust in Jake Guentzel, ki sta pomagala k prekinitvi niza dveh tekem brez zmage. Zadel je tudi Zach Aston-Reese, medtem ko je Casey DeSmith zbral 24 obramb, Sidney Crosby pa dve podaji. Edini gol za domačine je dosegel Kyle Palmieri, in sicer vodilnega, gostje pa so preobrat uprizorili v obdobju dobre minute in pol v drugi tretjini, ko je za prvo in na koncu tudi odločilno vodstvo z igralcem več zadel Rust. Po torkovi poškodbi na obračunu z Boston Bruinsi je trener Mike Sullivan dejal, da bi lahko ruski as Evgenij Malkin počival še kakšen teden ali dva. Za Sullivana je bila to že 400. tekma na klopi Pittsburgha, več sta jih v zgodovini franšize zbrala le še Eddie Johnston(516) in Dan Bylsma(401).

Vrhunci tekme New Jersey Devils ‒ Pittsburgh Penguins: