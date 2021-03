Vancouvru skalp Toronta, Tampa po podaljšku slavila v Chicagu

Branilci naslova iz Tampe (na fotografiji levo Ondrej Palat ob Nikiti Zadorovu) so z golom razlike slavili v Chicagu.

Izidi rednega dela sezone lige NHL:

Carolina Hurricanes ‒ Detroit Red Wings 5:2

Montreal Canadiens ‒ Winnipeg Jets 3:4 (podaljšek)

New Jersey Devils ‒ New York Rangers 1:6

New York Islanders ‒ Buffalo Sabres 5:2

Pittsburgh Penguins ‒ Philadelphia Flyers 3:4

Chicago Blackhawks ‒ Tampa Bay Lightning 2:3 (podaljšek)

Nashville Predators ‒ Florida Panthers 4:5

Dallas Stars ‒ Columbus Blue Jackets 2:3

Calgary Flames ‒ Ottawa Senators 7:3

Vancouver Canucks ‒ Toronto Maple Leafs 3:1