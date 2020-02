Pingvinom derbi v Washingtonu ob 50. spopadu Ovija in Sida

Zaradi Super Bowla močno osiromašen nedeljski program v ligi NHL je bil povsem v znamenju spopada srditih tekmecev Washington Capitalsov in Pittsburgh Penguinsov, ki so na derbiju metropolitanske skupine ugnali vodilne hokejiste iz prestolnice in se jim na lestvici s tekmo manj približali na vsega štiri točke zaostanka. Sidney Crosby je na jubilejni 50. tekmi proti Aleksandru Ovečkinu v rednem delu sezone lige NHL premagal ruskega zvezdnika, s katerim se bo do začetka končnice udaril še trikrat. Kanadski as je ob zmagi s 4:3 prispeval podajo, Matt Murray pa je v vratih Pingvinov zbral 29 obramb. To je bilo šele prvo snidenje starih rivalov v tej sezoni, v naslednjih dveh mesecih sledijo še kar trije sosedski derbiji.

Vrhunci tekme Washington Capitals ‒ Pittsburgh Penguins: