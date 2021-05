Boston v podaljšku izenačil proti Washingtonu, Carolina in Colorado zanesljiva

Potem ko so hokejisti ekipe Washington Capitals v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL povedli proti Boston Bruinsom z 1:0 v zmagah, so tokrat Kosmatinci dvoboj na štiri zmage poravnali. Junak večera je bil Brad Marchand , ki je zadel po 39 sekundah podaljšane igre za zmago Bostona s 4:3. Dobro so končnico odprli tudi Carolina Hurricanesi in moštvo Colorado Avalanche.

Visoki zmagi Caroline in Colorada

Dobro so končnico odprli Carolina Hurricanesi, ki so na prvem medsebojnem dvoboju na domačem ledu s 5:2 odpravili Nashville Predatorse. Jordan Staalje v Raleighu k domači zmagi prispeval dva zadetka. Novinec v ligi NHL, vratar Alex Nedeljković, je ob svojem prvencu v končnici tekmovanja za Stanleyjev pokal za zmago nanizal 22 obramb. Za Hurikane, ki so prvi nosilci skupine Central, se je z dvema podajama izkazal še Brett Pesce. Za četrte nosilce, Plenilce, sta zadela Filip Forsbergin Erik Haula, vratar Juuse Sarosje zaustavil 33 strelov. Druga tekma bo prav tako v Raleighu v Severni Karolini.

Vrhunci tekme Carolina Hurricanes ‒ Nashville Predators: