Washington z goloma v 60. minuti do podaljška in nepozabne zmage

Washington Capitalsi so se na domačem obračunu s San Jose Sharksi v izjemnem slogu rešili v podaljšek z goloma v zadnji minuti tekme, nato pa je "zlati gol" za zmago prvakov iz leta 2018 zabil Lars Eller (5:4).

Danski zvezdnik Eller (levo) proslavlja po odločilnem zadetku z Američanom švedskih korenin Johnom Carlsonom. FOTO: AP

Takoj po začetku zadnjih treh minut podaljška je Lars Eller zatresel mrežo San Jose Sharksov in pritisnil piko na i izjemnemu preobratu Washington Capitalsov. Ti so v zadnji minuti rednega dela pri zaostanku z 2:4 uspeli izenačiti, ko je po znižanju Jakuba Vraneizid 14,2 sekunde pred zadnjim piskom sirene poravnal T. J. Oshie. Junak obračuna Eller je tudi podal Vrani za drugi gol 23-letnega Pražana na tekmi, ki je izid 32 sekund pred izenačujočim zadetkom Oshieja znižal na 3:4. San Jose, pri katerem se je tretjič v karieri hat-tricka razveselil Evander Kane, je na obračunu v prestolnici prvič zaostal šele po odločilnem golu Ellerja, poleg Kana pa je zadel še Logan Couture. Vrhunci tekme Washington Capitals ‒ San Jose Sharks:

V drugi tretjini je za Washington zadel tudi Nic Dowd, Braden Holtby pa je zbral 25 obramb za prekinitev niza treh porazov v golu Capitalsov, pri odločilnem golu Ellerja je vknjižil tudi podajo, ko je poslal ploščico proti drugemu podajalcu Johnu Carlsonu. Ta je na drugi strani igrišča našel Ellerja, ki je natančno zadel ob vratnico Martina Jonesa(24 obramb). S tem je Washington zaokrožil sezonsko "metlo" proti gostom iz Kalifornije, ki so po golih Kana (vse tri je dosegel med 27. in 37. minuto druge tretjine) vodili že s 4:2, ko je ob vstopu v 60. minuto v prazno mrežo zadel Couture, a nato v zadnjih sekundah povsem popustili. Strele še naprej 'grmijo', Panterji rjoveli v Pittsburghu

Hokejisti ekipe Tampa Bay Lightning, ki so trenutno na šestem mestu vzhodne konference, nadaljujejo z odličnimi predstavami na zadnjih tekmah. Za sedmo zmago v nizu so na gostovanju s 3:1 premagali Carolino Hurricanese. Andrej Vasilevskij je zbral 28 obramb, Steven Stamkos je k zmagi prispeval gol in podajo, Nikita Kučerov pa dve podaji. Vrhunci tekme Carolina Hurricanes ‒ Tampa Bay Lightning:

Dobre forme pa nikakor ne najdejo Detroit Red Wingsi, ki so na zadnjih devetih tekmah osemkrat izgubili. Tokrat so na gostovanju morali priznati premoč ekipi Chicago Blackhawks, ki je tekmo dobila s 4:2. Gostje so prvo tretjino dobili z 2:0, potem pa so do konca tekme zadevali le še domači. Ekipa Calgary Flames je do zmage s 5:4 na gostovanju pri moštvu Minnesota Wild prišla po izvajanju kazenskih strelov. Odločilni gol je v sedmi seriji dosegel Dillon Dube. Vrhunci tekme Chicago Blackhawks ‒ Detroit Red Wings:

Vrhunci tekme Minnesota Wild ‒ Calgary Flames:

Do zmage po kazenskih strelih so prišli tudi Anaheim Ducksi, ki so s 5:4 doma ugnali Nashville Predatorse. Odločilni gol je v peti seriji prispeval Ryan Getzlaf. Florida Panthersi so na gostovanju v Pittsburghu zmagali s 4:1, kar je njihova prva zmaga v dvorani PPG Paints v skoraj šestih letih. Hokejisti Floride so nazadnje na gostovanju pri Pittsburgh Penguinsih zmagali 20. januarja 2014. Frank Vatranoin Mike Hoffman sta k zmagi prispevala po gol in podajo. Vrhunci tekme Anaheim Ducks ‒ Nashville Predators:

Vrhunci tekme Pittsburgh Penguins ‒ Florida Panthers:

