Newyorčani po dveh podaljških ostali 'med živimi'

Hokejisti moštva New York Islanders so na peti tekmi finala vzhodne konference severnoameriške lige NHL premagali Tampa Bay Lightning po dveh podaljških z 2:1 in zaostanek znižali na 2:3 v zmagah. Ekipi v "koronskem mehurčku" v kanadskem Edmontonu igrata na štiri zmage. Junak dvoboja je bil Kanadčan Jordan Eberle, ki je Otočanom zmago zagotovil v 13. minuti drugega dodatnega dela. Pred tem so Islandersi povedli v 16. minuti z golom še enega Kanadčana Ryana Pulocka, ki je izkoristil prednost igralca več na ledu. Za Tampo je v 24. minuti izenačil Šved Victor Hedman.