St. Louis Blues tudi praktično brez možnosti za končnico

Po tekmi so bili sicer zadovoljni tudi s točko, saj še osem minut pred koncem ni bilo videti, da jo bodo osvojili. Takrat so zaostajali z 1 : 3, nato pa sta podaljšek priborila David Perron inTylet Bozak, slednji je v polno zadel 39 sekund pred zvokom sirene. "Nismo igrali dobro, a osvojili smo veliko točko. Čeprav ne skačemo od veselja, je vedno lepo, če osvojiš točko, ki je še deset minut pred koncem nisi pričakoval. Manjkala nam je energija, toda z veliko željo po zmagi smo vendarle prišli do izenačenja," je po tekmi dejal Perron. Edini kazenski strel je za Chicago, ki nima več nobenih možnosti za uvrstitev v končnico, zadelJonathan Toews. Pirove zmage se je veselil tudi Anaheim, ki je na domačem ledu s 3 : 1 premagal vodilno ekipo zahodne konference, Calgary. Gostom se je videlo, da nimajo pravega motiva, saj so si prvo mesto že zagotovil v nedeljo, ko so premagali San Jose. Vsi goli so padli že v prvi polovici tekme, domači so z goloma Sama Steela in Maxa Jonesa povedli z 2 : 0, Derek Ryan je še v prvi tretjini izid znižal, zadnji gol pa je dosegelRyan Getzlaf, ki se je v ekipo vrnil po tem, ko je zaradi poškodbe izpustil štiri tekme.