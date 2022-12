Ljubljančani s petardo v mreži iz Linza

Z istim tekmecem so se zeleno-beli pomerili pred desetimi dnevi v Tivoliju in takrat tudi po lastnih napakah, ko so dvakrat dobili gol z igralcem več, izgubili s 4:5.

Danes so imeli priložnosti, da se ekipi z vrha lestvice oddolžijo, a je bilo hitro jasno, da to ne bo njihov večer. Samo v prvi tretjini je bilo namreč razmerje strelov 22-4, Ljubljančani so komajda prihajali pred Rasmusa Tirronena, precej več dela je imel Morrone, ki je moral dvakrat po plošček v svojo mrežo.

Tudi nadaljevanje ni bilo najbolj spodbudno. Razmerje strelov na gol (na koncu 52-19 v korist domačih) ni bilo več tako na strani Linza, a pravih priložnosti si gosje niso pripravljali. Ob še dveh prejetih zadetkih je bilo že sredi tekme jasno, da se bodo zelo težko izognili porazu.

Malenkost bolje je slovenska ekipa delovala v zadnji tretjini. Domači sicer niso popuščali, iskali so nove zadetke in enega tudi dosegli. So pa nato gostje v 51. minuti prek Nika Simšiča dosegli vsaj častni zadetek in nekoliko popravili vtis.

Ljubljančane nov dvoboj, zadnji pred božičnimi prazniki, čaka v četrtek, ko bodo gostovali v Salzburgu.