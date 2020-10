Ljubljančani brez težav odpravili Val Gardeno

Zaradi zdravstvenih težav oziroma preventivne prestavitve tekme zaradi suma okužbe z novim koronavirusom pa so brez svoje uvodne tekme ostali Jeseničani. V soboto bi morali na gostovanje v Lustenau, a so zaradi slabšega počutja nekaj svojih igralcev poslali na testiranje, ekipa pa je ostala v samoizolaciji.

Ljubljančani so imeli v praznem Tivoliju precejšnjo terensko premoč, a dolgo niso bili dovolj učinkoviti, zelo razpoložen pa je bil tudi vratar gostov Jacob Smith, proti njemu so domači sicer sprožili kar 58 strelov. Na domači strani je bil tudi tokrat med vratnicamaTilen Spreitzer, saj prvi vratar Paavo Hölsäše ni nared po poškodbi. V prvi tretjini je za minimalno vodstvo poskrbelTadej Čimžar.

V nadaljevanju je nato hitro povišal Nik Simšič, toda ko se je že zdelo, da so zmaji strli goste, so se ti vrnili v igro. Le nekaj minut pozneje so znižali, minuto in pol pred koncem tretjine pa so dosegli še drugi gol.

Zadnja tretjina pa je vendarle pomenila olajšanje za domače. Pritisk se je stopnjeval, nazadnje pa niti Smith - tekmo je sicer končal s 53 obrambami - ni mogel več preprečiti poraza svoje ekipe. Najprej ga je drugič premagal Simšič, potem pa šeMiha Zajc. V 57. minuti je nato Olimpija izkoristila še igralca več, najprej jeŽiga Pance zadel prečko, odbiti plošček pa je v mrežo pospravilAnže Ropret. Gostje so sicer še dosegli en zadetek, a možnosti za preobrat niso več imeli, za piko na i pa je Čimžar v zadnji minuti zadel še prazna vrata.

V nadaljevanju regionalnega tekmovanja bodo, če ne bo novih odpovedi oziroma prestavitev tekem, Ljubljančani naslednjo tekmo igrali v soboto, 31. oktobra, v gosteh proti Rittnu, Jeseničani pa imajo za isti dan načrtovano tekmo proti Feldkirchu.