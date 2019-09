Ljubljančani do prve zmage v alpski ligi

Začetek sezone v alpski ligi za ekipo, ki brani naslov prvaka, ni bil takšen, kot so si ga želeli v taboru zeleno-belih. Za uvod je moštvo doživelo dva poraza, že po prvi tekmi so v Tivoliju menjali trenerja, danes pa so le dočakali zmago.

V petek je pred tekmo na Dunaju v moštvu prišlo do trenerske menjave. Iz kluba so sporočili, da je zaradi osebnih razlogov klub zapustil Jure Vnuk, vajeti je začasno prevzel njegov dosedanji pomočnik Gregor Polončič. Nekdanji slovenski reprezentant na prvi tekmi v tej vlogi ni bil uspešen, danes pa je prvič vodil moštvo na domačem terenu.

Popotnica sicer ni bila prav spodbudna; ne le brez zmage, zmaji so bili v uvodnih 120 minutah sezone tudi brez doseženega gola. Ta črni niz se je še nadaljeval, tudi v prvem delu današnje tekme namreč gola ni bilo, čeprav je imelo domače moštvo terensko premoč. Na drugi strani pa je moral vratar Tilen Spreitzer že v prvem delu po plošček v svojo mrežo.

Strelsko sušo nove sezone 2019/20 je v 26. minuti tretje tekme končno prekinil Martin Bohinc, pozneje pa so bili domači nenehno pred vrati Alexa Caffija. Sad takšne premoči je bil še zadetek Žige Pešuta na polovici tekme. Ko je domačim steklo, pa sta nato v pol minute zadela še Anej Kujavec in Anže Ropret.

A tekma še ni bila odločena, gostje so v zadnji tretjini do 50. minute znižali na 3:4 in poskrbeli za tesno končnico. V zadnjih minutah so imeli domači spet premoč, a zadeli niso več, jim je pa uspelo ohraniti minimalno prednost in dobiti prve tri točke v sezoni.