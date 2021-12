Ljubljančani poraženi v Celovcu

Hokejisti SŽ Olimpije so zadnjo zmago v regionalni ligi dosegli prav na gostovanju v Celovcu, ko so odnesli vse tri točke z zmago 3:2. Po tej zmagi so nanizali tri zaporedne poraze (enega v Tivoliju proti Innsbrucku in dva v gosteh). Današnjega so utrpeli v Celovcu, kjer je bilo ozračje tokrat precej drugačno, saj so bili na tribunah tudi navijači (1700). A ti vsaj v prvem delu niso bili zadovoljni. Trdna predstava izbrancev trenerja Mitje Šivica z zanesljivim vratarjem Žanom Usom na čelu (na klopi je bil prvič po poškodbi spet Paavo Holsä, v branilske vrste se je vrnil mladi Tine Klofutar) je poskrbela za vodstvo zmajev po prvi tretjini.

V uvodu sta imela priložnosti Jaka Šturm in Sebastien Piche, pa tudi prvi strelec lige, Guillaume Leclerc, po nasprotnem napadu tudi Daniel Murphy in Žiga Pance. Prav kapetan ljubljanske ekipe je nato premagal vratarja Sebastiana Dahma, potem ko je podajo Anžeta Ropreta pred golom spremenil v zadetek.

Druga tretjina je bila za Ljubljančane predvsem garanje v obrambi. Gostje so si namreč prislužili tri izključitve, domači pa so močno pritisnili. Tako je imel Us precej dela, toda na drugi strani sta imela priložnosti tudi Žan Jezovšek in Nik Simšič. Toda Us je klonil tik po izteku kazni v 36. minuti, ko ga je z močnim strelom premagal Manuel Ganahl. Tik pred koncem tretjine so domači menili, da je Thomasu Kochu plošček uspelo spraviti čez golovo črto, a so sodniki po ogledu posnetka potrdili, da zadetka ni bilo.

V zadnji tretjini je bila igra odprta s priložnostmi na obeh straneh. Dahm je ustavil poskusa Picheja in Simšiča, potem pa je KAC prišel do prvega vodstva. Celovčani so v 49. minuti spretno izigrali ljubljansko obrambo in zadeli za 2:1. Potem pa je sledila končnica, ki je bila preslikava prejšnje tekme, toda tokrat ne v ljubljansko korist. Po protinapadu so namreč domači v 57. minuti dosegli zadetek za 3:1, tega zaostanka pa slovenski zasedbi ni več uspelo izničiti, niti ob poskusu brez Usa v zadnji minuti.

Ljubljančane že v nedeljo čaka nova tekma v gosteh – na Koroškem bodo gostovali v Beljaku. Do naslednje domače tekme 30. decembra jih nato čakata še dve gostovanji, najprej pri italijanskem Pustertalu, nato pa še enkrat pri beljaških orlih.