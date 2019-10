Ljubljančani nadigrali Fasso, Jeseničani po podaljšku strli mlade Salzburžane

Hokejisti Olimpije so po nekoliko slabšem uvodu v novo sezono Alpske lige, v kateri branijo naslov prvaka, v zadnjih nekaj tekmah le ujeli želeni ritem iger, s katerimi znova dokazujejo, da jim je mesto v samem vrhu prvenstvene razpredelnice. Po šesti zaporedni zmagi in sploh prvi, v kateri niso prejeli zadetka v dozdajšnjem delu sezone, so se povzpeli na tretje mesto. Tokrat jo je v tivolski ledeni dvorani skupila zasedba Fasse, ki ni bila dorasel tekmec razigranim zmajem. Ljubljančane je ob koncu prve tretjine v vodstvo z 1:0 popeljal Anže Ropret , v nadaljevanju pa so domači še bolj pritisnili proti vratom gostov, ki so se krčevito branili vse do šeste minute druge tretjine, ko je na 2:0 povišal Nik Simšič . Zeleno-beli so za tretji zadetek na tekmi potrebovali naslednji dve minuti, ko je po lepi akciji mrežo Fasse znova zatresel Ropret, piko na i povsem zasluženi zmagi aktualnih prvakov pa je v 57. minuti postavil Mark Sever .

Jeseničani prekinili niz nesrečnih porazov

Če Olimpija že nekaj časa stopnjuje svojo formo, pa so na drugi strani Jeseničani v zadnjih tednih nanizali nekaj nesrečnih porazov.



Zadnji se je zgodil na sobotnem 500. večnem derbiju v Tivoliju, ko so klonili šele po izvajanju kazenskih strelov. Karakteristika dozdajšnjih iger jeseniških hokejistov so precejšnja nihanja, kar je privedlo do čudnih naključij in posledično porazov v izdihljajih tekem oziroma, kar je še huje, po podaljških ali kazenskih strelih. Na tokratnem gostovanju v Salzburgu pa so bili hokejisti v rdečih dresih nagrajeni za ves trud in nepopustljivost. Še sredi druge tretjine je kazalo na gladek poraz čete Mitje Šivica, ki je proti mladi salzburški zasedbi zaostajal še z visokih 1:4, a je po zadetkih Erika Svetine, Jake Sodje in Nika Grahuta devet minut pred koncem prišla do izenačenja na 4:4 - prvi zadetek za Železarje je dosegel Jaka Ankerst - in posledično podaljška.



Slednji se je po dolgem času zaključil v prid Jeseničanov, za katere je odločilni zadetek v 64. minuti tekme dosegel Blaž Tomaževič.

Alpska liga, izida:

Olimpija - Fassa 4:0



Salzburg ml. - Sij Acroni Jesenice 4:5*



Opomba:

* - po podaljšku