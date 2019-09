Ljubljančani ostali brez trenerja in brez točk

Iz ljubljanskega kluba so pred začetkom današnje tekme z drugo zasedbo dunajske ekipe Vienna Capitals sporočili, da Jure Vnuk ni več trener kluba. Kot so pojasnili, se je klub s trenerjem dogovoril za sporazumno prekinitev sodelovanja, Jure Vnuk klub zapušča iz osebnih razlogov.

Vodenje članske ekipe je sicer Jure Vnuk prevzel lani, v času, ko je bil trener, pa je z ekipo osvojil štiri lovorike: naslov prvaka alpske hokejske lige, naslov državnega prvaka ter dvakrat naslov pokalnega prvaka Slovenije. Kot so sporočili iz kluba, bo začasno trener dosedanji pomočnik Gregor Polončič, ki je moštvo vodil že na današnji tekmi alpske lige v gosteh na Dunaju.

Zmaji so v novi sezoni, potem ko so presenetljivo izgubili prvo domačo tekmo proti podružnični ekipi Celovca, še brez točke in tudi brez doseženega gola. Prvo so izgubili z 0:1, danes je bilo na Dunaju 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

Prvi zadetek za Dunajčane je sredi prve tretjine dosegel Emil Lindblom. Kazalo je, da bo tako kot na prvi tekmi v Tivoliju tudi na drugi za Ljubljančane usoden en prejet gol, a so na koncu poskušali še brez vratarja Žana Usa izsiliti izenačenje, tveganje pa se je končalo s še drugim zadetkom domačih, v 60. minuti je zmago potrdil Lindblom.