Ljubljančani po podaljšku nesrečno ostali praznih rok

Ljubljanski hokejisti so na današnji tekmi lovili praktično zadnji vlak za podaljšanje upanja za uvrstitev v končnico. Prav Gradec je namreč ekipa, ki je na zadnjem rešilnem mestu za nadaljevanje sezone. A poraz, četudi s točko za podaljšek, pomeni, da so zdaj možnosti za preboj na deseto mesto bolj kot ne samo še teoretične. Gradec ima zdaj namreč 48 točk, Olimpija pa 37.

Popotnica pred obračunom v Tivoliju je bila sicer dobra, saj so Ljubljančani v petek presekali niz devetih porazov in zmagali na Dunaju. A so se danes takoj znašli v zaostanku, saj so gostje povedli že v drugi minuti. V nadaljevanju so bili zeleno-beli za odtenek boljši in narekovali ritem, vendar v prvem delu zadetka ni bilo.

Dosegli so ga na začetku druge tretjine, ko je protinapad lepo končal Aleksandar Magovac. Toda gostje so bili dovolj zbrani v obrambi, so pa tudi znali izkoristiti napake domačih; po eni teh, ko so izgubili plošček v svoji tretjini, je Žan Us v 36. minuti še enkrat klonil.