Ljubljančani prvi finalisti hokejskega DP

Hokejisti iz Tivolija so brez večjih težav upravičili status favorita in se zanesljivo uvrstili v finale domačega tekmovanja. Potem ko so pred dvema dnevoma na prvi tekmi, prvič pod vodstvom novega trenerja Finca Raima Summanena, slavili visoko z 8:1, so bili tokrat Založani nekoliko bližje, vseeno pa ne toliko, da bi lahko računali na morebitno tretjo tekmo.

Že v prvi tretjini so zeleno-beli, ki so bili tokrat v svojem Tivoliju uradno v vlogi gostov, dosegli tri gole. Prvega Jusso Pulli že v 19. sekundi, potem pa sta bila uspešna šeAnže Ropret v 13. in Žiga Pance v 20. V nadaljevanju Ljubljančani niso bili več tako učinkoviti, gostje na čelu z vratarjem Luko Kolinom pa so se dobro branili, tudi ob dveh prednostih tekmecev z igralcem več.

Tudi zadnja tretjina ni bila drugačna, Založani so bili dokaj enakovredni, niso pa prišli do vsaj častnega zadetka, čeprav so imeli ob koncu priložnost ob igralcu več. So pa domači z zadetkom Aleksandra Magovca v 56. minuti dokončno potrdili razplet tekme.

Do polfinala sta sicer ekipi prišli z gladkima uspehoma v četrtfinalu, Ljubljančani so dvakrat visoko premagali MK Bled, Založani pa prav tako v dveh tekmah, a nekoliko bolj tesno, Mariborčane.

V drugem polfinalu igrata Sij Acroni Jesenice in Triglav. Finale DP bo predvidoma na sporedu šele aprila po končanem tekmovanju v Alpski ligi, kjer nastopata oba najboljša slovenska kluba.