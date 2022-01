Ljubljančani se praznih rok vračajo iz Gradca

Hokejisti moštva Graz 99ers so v 38. krogu lige ICEHL premagali ljubljansko SŽ Olimpijo. Ljubljanski hokejisti so imeli kar dolg tekmovalni premor, saj so zadnjo tekmo odigrali 30. decembra (poraz v Tivoliju proti celovškemu KAC-u), štiri tekme pa so bile prestavljene zaradi karantene. Tako so danes odigrali šele prvo tekmo v letu 2022.

Gostitelji so zmaje presenetili že v uvodu, ko je v tretji minuti zadel Andrew Gordon, isti igralec je bil nato podajalec tudi pri drugem golu v 15. minuti, ki ga je dosegel Michael Schiechl. Ko je v 38. minuti za 3:0 zadel Simon Hjalmarsson, je bilo jasno, da bodo Ljubljančani težko izvlekli ugoden izid.

V zadnjem delu so gostitelji povišali celo na 4:0, uspešen je bil Dominik Grafenthin. Častni gol za Ljubljančane pa je v 53. minuti ob igralcu več na ledu dosegel Blaž Tomaževič. Podajalca sta bila novinca v moštvu Bastien Maia in Rok Kapel. V strelih je bilo 32:30 za domače, v vratih pri zmajih je bil Finec Paavo Holsa (87,5 je bil njegov odstotek ubranjenih strelov). Holsa je trenutno ljubljanska številka 1, saj je Žan Us poškodovan (koleno). SŽ Olimpija je trenutno na šestem mestu lestvice s koeficientom 1.613.

Ljubljančane že jutri zvečer v Tivoliju čaka tekma z Dornbirnom.