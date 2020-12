Ljubljanski hokejisti so se oddolžili Asiagu

Olimpija bi morala med obema tekmama z Asiagom igrati še s Fasso, a so ta dvoboj zaradi slabih vremenskih razmer v Italiji preložili. Tako so se od leta 2020 poslovili s še eno tekmo z Asiagom, proti kateremu so na njegovem terenu klonili v zadnji tretjini, ko so na hitro dobili tri gole.

Tudi danes je bila tekma trda in ostra, pri domačih pa je bil tokrat v vratih spet Paavo Hölsä. A začetek ni bil tak, kot so si ga domači želeli, po hitrem protinapadu pa so gostje tudi dosegli prvi gol in dobili uvodno tretjino.

A pozneje se je tehtnica nagnila na ljubljansko stran. Domači so imeli precej več strelov, premoč pa je že v 22. minuti po natančni podaji pred gol kronal Gal Koren. Domači so zdržali tudi ob igralcu manj na ledu, potem pa udarili tik pred drugim odmorom, ko je z natančnim strelom od daleč Aleksandar Magovac poskrbel za prvo vodstvo na tekmi.

Do konca nato ni bilo več preobratov. Zmaji so nadzorovali tekmo, bili boljši tudi v zadnji tretjini, gol odločitve pa je dosegel Žiga Pance minuto in pol pred koncem, ko je Asiago umaknil vratarja Gianluco Vallinija iz vrat. Takoj ko se je vrnil, pa je nato Aleš Mušič dosegel še en zadetek in postavil končnih 4:1. Z novo zmago je ljubljanska ekipa ostala na vrhu lestvice regionalnega tekmovanja.

V alpski ligi bodo ljubljanski hokejisti naslednjič igrali prvo nedeljo v letu 2021, 3. januarja jih čaka nova domača tekma z Lustenauom. Že dan prej pa se bodo v okviru rednega dela državnega prvenstva v Podmežakli pomerili z večnimi tekmeci z Jesenic, ki imajo decembra precej dolg tekmovalni premor v regionalnem tekmovanju, saj bodo naslednjič v alpski ligi igrali šele 6. januarja prav proti današnjemu tekmecu Ljubljančanov.

Izid:

SŽ Olimpija- Asiago 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)