Ljubljančani z minimalnim porazom drago prodali svojo kožo na Solnograškem

Salzburžani so na tekmi povedli v 18. minuti, ko je Peter Schneider izkoristil igralca več na ledu. Žiga Pance je v 23. minuti sicer izenačil, a po dveh tretjinah bi bil lahko izid tudi drugačen, če bi Olimpija izkoristila katero od petih izključitev na strani Salzburga.

V uvodu v zadnji del je Benjamin Nissner izkoristil prvi napad in že po sedmih sekundah ugnal Luko Kolino za vodstvo domačih z 2:1. Vse je kazalo, da bo "nogometni izid" zdržal do konca, a je prekaljeni Robert Sabolič je v 56. minuti vendarle poskrbel za izenačenje in točko. V podaljšku so bili spretnejši gostitelji, zmago je Salzburgu zagotovil Scott Kosmachuk.

Liga ICEHL, 16. krog, zaostala tekma, izid:

Salzburg - Olimpija 3:2 (1:0, 0:1, 1:1; 1:0)