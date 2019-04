Ljubljančani z novo zmago v finale alpske lige, uspešni tudi Jeseničani

Ljubljančani so potrdili dobro formo in predstave s prvih dveh polfinalnih dvobojev tudi na današnjem tretjem. Lustenau je bil tekmec po meri za ekipo Jureta Vnuka, ki je dobila prvi domači dvoboj, za razliko od četrtfinalne serije proti Rittnu tudi hitro strla odpor nasprotnika na tujem, danes pa so zeleno-beli kljub začetnim težavam potrdili finale s še drugo zmago pred domačimi navijači. Prvi tekmi sta se končali s 3:1 in 4:0 za Olimpijo. Druga ekipa rednega dela je imela pred današnjim dvobojem dobro izhodišče. Njihovi tekmeci so se zavedali, da nimajo več rezervnih načrtov, če jim danes spodleti, zato je bilo pričakovati odločen spopad, po drugi strani pa so si tudi domači želeli serijo čim prej končati in dobiti kakšen dan več počitka pred finalom.

Na ledu sicer domačim ni steklo po željah; začeli so zakrčeno in delali preveč napak, kar se je poznalo pri ploščkih v njihovi mreži. Hitro so prejeli dva gola, Aleš Mušič je sicer v deseti minuti znižal na 1:2, toda domači so se hitro spet znašli v zaostanku dveh golov. V drugi tretjini so vendarle uredili vrste, zaigrali bolj zbrano in premoč tudi začeli spreminjati v zadetke. Najprej je odbiti plošček v 27. minuti v gol potisnil Kristijan Čepon, potem pa so kljub pritisku dolgo čakali na naslednji gol. Dočakali pa so kar dva v 16 sekundah, najprej je s strelom od daleč izenačil Žiga Pešut, potem pa je izza gola plošček v mrežo popeljal še Gregor Koblar.

Ko so v zadnji tretjini domači ponovili vajo in dosegli dva gola v manj kot minuti, v polno sta zadela Mark Čepon in Pešut, je bilo že jasno, da je zmaga ostala doma, s tem pa tudi ekspresna uvrstitev v finale. Gostje so sicer še znižali na 4:6, za kaj več pa niso imeli moči. Potem pa je 63 sekund pred koncem s strelom na prazen gol zmago dokončno potrdil Žan Jezovšek. Ljubljančani so zdaj prosti do naslednjega tedna, ko bodo dobili tekmece v finalu; odločilni spopad za naslov v regionalnem tekmovanju se bo začel v četrtek, 11. aprila, v zgoščenem ritmu pa bosta še dve tekmi v soboto in nedeljo.

Jeseničani povedli z 2:1

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tretji polfinalni tekmi alpske lige v gosteh v Brunicu premagali Pustertal z 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) in povedli z 2:1 v zmagah. Za finale potrebujejo še eno zmago, naslednja tekma bo v nedeljo na Jesenicah. Jeseničani so v polfinalno serijo proti najboljši ekipi rednega dela lige krenili optimistično, saj so v zadnjem času v dobri formi in do polfinala na desetih zaporednih tekmah niso doživeli poraza. Prvega so nato šele na prvi tekmi s Pustertalom, a še tam je odločal dodatni del igre, potem ko so železarji zapravili vodstvo z 2:0 in klonili v podaljšku. Obraten potek je imela druga tekma na Jesenicah; gostje so vodili z 2:0, a so Miha Brus, Phillipe Paradis in David Rodman v podaljšku poskrbeli za preobrat in zmago, s katero so izenačili skupni izid na 1:1. Danes so imeli železarji dva junaka: vratarja Matthewa Climieja, ki je spravljal v obup domače napadalce in ubranil vseh 31 strelov, ter kapetana Andreja Tavžlja, ki je pičle tri sekunde pred koncem dosegel edini zadetek na tekmi ter preprečil, da bi šla še tretja tekma v seriji v podaljšek. Pred tem so imeli domači večji del tekme premoč, ki pa je niso znali kronati. Ne v prvi tretjini, ko je bilo razmerje strelov 11-5, ne v drugi (12-4) jim ni uspelo spraviti niti enega ploščka za hrbet Climieja. Jeseniška obramba je bila trdna, zdržala tudi, ko je imelo gostujoče moštvo igralca manj na ledu, res pa je, da so Jeseničani na drugi strani ob svojih "power playih" ostali brez zadetka.

Zadnja tretjina je bila bolj izenačena, železarji so bili enakovredni, imeli tudi več strelov. Odločilna za razplet tekme je bila izključitev Tomasa Traverse v 59. minuti, po kateri so imeli Jeseničani zadnjič v rednem delu igralca več. Prednost so izkoristili z zadetkom Tavžlja, ko so bile do konca le še tri sekunde.

Zdaj je skupni izid v zmagah 2:1 za slovensko ekipo, ki ima lepo priložnost, da v nedeljo ob 19. uri pred svojimi navijači v Podmežakli poskrbi za povsem slovenski finale regionalnega tekmovanja, saj je danes SŽ Olimpija po zmagi s 7:4 proti Lustenauu in skupno 3:0 v zmagah že v velikem finalu.