Ljubljanski hokejisti do četrte zaporedne zmage v Ligi ICE

Olimpija je po bolj izenačeni prvi tretjini prevzela nadzor nad dogajanjem na ledu v drugi in si priigrala dovolj veliko prednost za relativno mirno zadnjo tretjino. Razmerje v strelih je bilo na koncu 38:27 v korist Ljubljančanov, znova pa je blestel Nicolai Meyer, ki je dosegel tri gole in podajo za še naprej zanesljivo vodstvo na seznamu najučinkovitejših hokejistov lige.

Varovanci Bena Cooperja so odlično odprli gostovanje na Madžarskem. Že po 200 sekundah je zadel Meyer, slabi dve minuti kasneje pa je vodstvo podvojil Nathanael Halbert. Madžari so hitro znižali, potem ko je 32 sekund kasneje za 1:2 zadel Tyler Coulter.

Olimpija je morala ob koncu prve in na začetku druge tretjine najprej "preživeti" z igralcem manj, je pa kmalu po preteku kazni zadela. Natančen je bil Marcel Mahkovec. Znova vodstvo dveh golov ni trajalo dolgo, natančneje 109 sekund. Braeden Shaw se je ob podaji pri prvem še sam vpisal na seznam strelcev.