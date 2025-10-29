Svetli način
Hokej

Ljubljanski hokejisti do četrte zaporedne zmage v Ligi ICE

Budimpešta, 29. 10. 2025 21.09 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Ljubljanska zasedba je v Ligi ICE zabeležila četrto zaporedno zmago. Po Salzburgu, Vorarlbergu in Celovcu je padel še novinec med regionalno druščino Ferencvaros. Za Madžare je bil to četrti zaporedni poraz, s čimer ostajajo v drugi polovici lestvice, medtem ko je Olimpija po 11. zmagi pri vrhu. Za dve točki zaostaja le za Pustertalom.

Nicolai Meyer
Nicolai Meyer FOTO: Luka Kotnik

Olimpija je po bolj izenačeni prvi tretjini prevzela nadzor nad dogajanjem na ledu v drugi in si priigrala dovolj veliko prednost za relativno mirno zadnjo tretjino. Razmerje v strelih je bilo na koncu 38:27 v korist Ljubljančanov, znova pa je blestel Nicolai Meyer, ki je dosegel tri gole in podajo za še naprej zanesljivo vodstvo na seznamu najučinkovitejših hokejistov lige.

Varovanci Bena Cooperja so odlično odprli gostovanje na Madžarskem. Že po 200 sekundah je zadel Meyer, slabi dve minuti kasneje pa je vodstvo podvojil Nathanael Halbert. Madžari so hitro znižali, potem ko je 32 sekund kasneje za 1:2 zadel Tyler Coulter.

Olimpija je morala ob koncu prve in na začetku druge tretjine najprej "preživeti" z igralcem manj, je pa kmalu po preteku kazni zadela. Natančen je bil Marcel Mahkovec. Znova vodstvo dveh golov ni trajalo dolgo, natančneje 109 sekund. Braeden Shaw se je ob podaji pri prvem še sam vpisal na seznam strelcev.

HK Olimpija Ljubljana
HK Olimpija Ljubljana FOTO: Luka Kotnik

Ljubljančani so nato do konca druge tretjine imeli dvakrat hokejista več na ledu, drugo priložnost so tudi izkoristili, ko je zadel Marly Quince. Podajo za četrti gol je prispeval Meyer, ki je nato še drugič zadel 38 sekund pred koncem druge tretjine.

V zadnjem delu igre so imeli gosti nekaj težav zaradi nediscipline, Madžarom so ponudili nekaj "powerplayev", a teh sprva niso izkoristili. So pa pred tem znižali na 3:5 in vnesli nekaj nemira v vrste Ljubljančanov. Še drugič na tekmi je zadel Shaw.

Odgovor Olimpije je prišel v igri 4 na 4, ko je prav tako drugič na tekmi zadel Quince in v 50. minuti poskrbel za 6:3. Ferencvaros je znova hitro znižal, potem se je dobro minuto kasneje pod "hat-trick" podpisal Shaw, tokrat le s prvo uspešno igro Madžarov s hokejistom več.

Do treh zadetkov je ob koncu dvoboja prišel tudi Meyer. Dvaintridesetletni Danec ima tako ob svojem imenu že 11 golov ter skupno 28 točk po 14 odigranih dvobojih.

hokej liga ice olimpija ferencvaros
