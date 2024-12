Ljubljanski hokejisti do četrte zaporedne zmage

Ljubljanska zasedba je izvrstno začela tekmo proti Dunajčanom ter do sedme minute dvakrat zadela. Najprej je bil po protinapadu uspešen Bine Mašič, nato pa je Marcel Mahkovec zabil pod prečko za 2:0. Nesporazum med Lukašem Horakom in Mašičem v 13. minuti je goste pripeljal nazaj v igro, za 1:2 je zadel iz bližine Aljaž Predan. Zeleno-bela zasedba, ki jo je ob iskanju novega stratega še vedno vodil Andrej Tavželj, je pozneje spet pobegnila, ob prvi igri z igralcem več je neubranljivo zadel Rudolf Červeny. Približno pol minute pred koncem prve tretjine so se Dunajčani po novem darilu Olimpije spet približali, med strelce se je vpisal Paul Cramarossa.

Druga tretjina je bila bolj izenačena kot prva, v kateri so prevladovali Ljubljančani, in manj bogata z zadetki, nekoliko nevarnejši pa so vendarle bili domači, ki so med drugim ob še eni igri z igralcem več zadeli še okvir vrat. Gol pa so dosegli gosti, potem ko je z desne strani za 3:3 v 38. minuti poskrbel Jeremy Gregoire.

V zadnji tretjini je imela domača ekipa znova hitro prednost igralca več na ledu, vendar ji tega ni uspelo unovčiti, znova je zatresla le okvir vrat. Šest minut pred koncem so prečko ob "power playu" zatresli Dunajčani, so pa imeli Ljubljančani 1:32 minute pred koncem rednega dela novo igro z igralcem več, ki jo je že po nekaj sekundah izkoristil Červeny s strelom malce z leve strani. Zmago je z zadetkom v prazno mrežo v 60. minuti potrdil Mahkovec.