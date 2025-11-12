Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Hokej

Ljubljanski hokejisti izgubili na gostovanju pri vodilni ekipi lige

Bolzano, 12. 11. 2025 22.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.M.
Komentarji
0

Zmaji so po vrnitvi na led v regionalni ligi po premoru za reprezentančne aktivnosti zabeležili peti poraz v sezoni. Usoden je bil vodilni Pustertal, ki je razliko naredil v drugi tretjini in se po koncu tekme 18. kroga Lige ICE razveselil zmage s 5:3 (1:2, 3:0, 1:1). Ljubljančani so ostali na drugem mestu in imajo za Italijani štiri točke zaostanka.

Olimpija - Pustertal
Olimpija - Pustertal FOTO: Luka Kotnik

Ljubljančani so dvoboj začeli zaspano in se že sredi tretje minute znašli v zaostanku, ko je bil natančen Daniel Glira. Gostje so ritem ujeli v drugem delu prve tretjine, ko je na sceno stopil najbolj učinkovit igralec lige Nicolai Meyer. Najprej je izenačil v 14. minuti, slabo minuto pred koncem prve tretjine pa je prispeval še podajo ob golu TJ Brennana s hokejistom več na ledu.

Druga tretjina je bila povsem na strani domačih. Za Pustertal je namreč v 26. minuti po podaji Roka Tičarja izenačil branilec Greg Di Tomaso, v zadnjih slabih štirih minutah pa so zmaji klonili še dvakrat. Najprej so Italijani ob drugi Olimpijini dvominutni kazni zadeli prek Alexandra Ierulla, znova je bil med podajalci Tičar, nato pa je Luko Kolina 75 sekund pred koncem druge tretjine ugnal še Austin Rueschhoff.

Varovanci Bena Cooperja so že večkrat v sezoni nadoknadili zaostanek v zadnji tretjini, tudi v Brunicu pa je bil začetek te obetaven. Na 3:4 je namreč v 45. minuti znižal Nik Simšič. Toda to je bilo vse, kar so v zadnji tretjini ponudili gostje. Že nasploh so v drugi in zadnji tretjini proti vratom Edwarda Pasqualeja skupaj sprožili le osem strelov, skupno na tekmi pa 20. Italijani so za nameček ob koncu še povišali prednost, ko je za končnih 5:3 zadel Nicholas Saracino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej liga ice pustertal olimpija ljubljana
Naslednji članek

Los Angeles do visoke zmage v Montrealu

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330