Ljubljanski hokejisti izgubili na gostovanju pri vodilni ekipi lige

Ljubljančani so dvoboj začeli zaspano in se že sredi tretje minute znašli v zaostanku, ko je bil natančen Daniel Glira. Gostje so ritem ujeli v drugem delu prve tretjine, ko je na sceno stopil najbolj učinkovit igralec lige Nicolai Meyer. Najprej je izenačil v 14. minuti, slabo minuto pred koncem prve tretjine pa je prispeval še podajo ob golu TJ Brennana s hokejistom več na ledu.

Druga tretjina je bila povsem na strani domačih. Za Pustertal je namreč v 26. minuti po podaji Roka Tičarja izenačil branilec Greg Di Tomaso, v zadnjih slabih štirih minutah pa so zmaji klonili še dvakrat. Najprej so Italijani ob drugi Olimpijini dvominutni kazni zadeli prek Alexandra Ierulla, znova je bil med podajalci Tičar, nato pa je Luko Kolina 75 sekund pred koncem druge tretjine ugnal še Austin Rueschhoff.

Varovanci Bena Cooperja so že večkrat v sezoni nadoknadili zaostanek v zadnji tretjini, tudi v Brunicu pa je bil začetek te obetaven. Na 3:4 je namreč v 45. minuti znižal Nik Simšič. Toda to je bilo vse, kar so v zadnji tretjini ponudili gostje. Že nasploh so v drugi in zadnji tretjini proti vratom Edwarda Pasqualeja skupaj sprožili le osem strelov, skupno na tekmi pa 20. Italijani so za nameček ob koncu še povišali prednost, ko je za končnih 5:3 zadel Nicholas Saracino.