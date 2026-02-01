Ljubljanski hokejisti izgubili v Beljaku

Ekipi sta uprizorili pravi festival zadetkov. Ritem so narekovali domači, gostje so jih lovili. Po zaostanku za gol po prvi tretjini so gostitelji do sredine tekme ušli na +3 po golu z igralcem več za 4:1. A so se zeleno-beli ekspresno vrnili, Jan Drozg in Andrew MacWilliam sta zadela v razmaku le 24 sekund za 3:4, po še enem beljaškem golu pa je zadnjega v tej tretjini dosegel Jaka Sodja za nov minimalen zaostanek.

Beljak je v zadnji tretjini spet povišal naskok, Ljubljančani pa so zaman skušali še enkrat priti bližje. Ob koncu so tvegali brez Luke Kolina, kar pa je VSV kaznoval s sedmim golom. Zadetek Zacha Boychuka je nato dal še nekaj malega upanja gostom, a so potem v zadnji minuti dobili še en gol na prazna vrata za končnih 5:8.