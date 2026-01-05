Ljubljanski hokejisti nadigrali Ferencvaros

V sedmi minuti so zeleno-beli udarili prvič, v razmaku 44 sekund so dvakrat premagali Benceja Balizsa . V naslednji minuti so ga še tretjič, a so po dolgem ogledu posnetka sodniki gol razveljavili zaradi igranja z drsalko. A tudi to ni pomagalo Madžarom. Še pred koncem prve tretjine je Nik Simšič dosegel regularen tretji gol, ki je napovedal tudi dogajanje v drugi tretjini.

V tej so gostje zamenjali vratarja, a tudi Kristof Nagy jih ni rešil. Ob le treh sproženih strelih (razmerje je bilo na koncu 42:19) proti vratom Lukaša Horaka je Ferencvaros v tej tretjini prejel še dva zadetka. Oba je dosegel Marcel Mahkovec, spet pa je Ferencvaros pred še višjim zaostankom rešila sodniška zasedba, ki je še en zadetek domačih razveljavila zaradi premaknjenih vrat.

V zadnji tretjini je ritem igre močno padel. Domači so si prislužili več kazni, a gostje niti ob igri z igralcem več niso resneje ogrozili Horaka. Ljubljančani so do konca predvsem pazili, da bi njihov vratar drugič v sezoni tekmo končal brez prejetega zadetka. To jim sicer ni uspelo, manj kot dve minuti pred koncem je protinapad gostov s častnim zadetkom končal David Molnar.