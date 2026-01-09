Ljubljanski hokejisti nemočni v Salzburgu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Za zmaje je bil to sicer prvi poraz v sezoni proti klubu, iz katerega je prišel njihov strateg Ben Cooper. Na prvi domači tekmi oktobra so namreč zmagali po podaljšku s 4:3, 14 dni zatem pa so bili z 2:1 boljši še v gosteh. Tokrat se gostovanje v Salzburgu ni končalo tako dobro. Potem ko so se v domačem klubu pred tekmo s kratko slovesnostjo spomnili na svojega veterana Thomasa Raffla, ki je pred dnevi igral 1000. tekmo v ligi (in kot drugi po Thomasu Kochu presegel ta mejnik), je prav Raffl načel mrežo gostov že v četrti minuti.

Hokejisti ljubljanske Olimpije so bili v Salzburgu nemočni. FOTO: Luka Kotnik

Ljubljančani so sicer pred koncem tretjine izenačili, ko je Bine Mašič zadel z igralcem več. A to je bil nazadnje edini ljubljanski zadetek na dvoboju. Salzburg je temelje za zmago postavil že v drugi tretjini, ko je najprej sam izkoristil "power play", v zadnji minuti pa je po prekršku gostov kazenski strel izkoristil Mario Huber. Po še dveh hitrih zadetkih domačih v zadnji tretjini in izraziti terenski premoči (razmerje strelov 39-17) pa je bilo že deset minut pred koncem tekme jasno, da bodo prvič v sezoni Salzburžani boljši.

Na lestvici se Ljubljančani vse bolj oddaljujejo od prvih štirih mest, ostali so peti z 62 točkami. Pred njimi so KAC (77), Gradec (72), Salzburg (69) in Bolzano (65), za njimi Pustertal s 57 točkami, a imajo vsi vsaj tekmo ali dve manj kot slovenska ekipa. V nedeljo čaka zmaje še domača tekma z Linzem, naslednji teden pa se bodo preselili na domačo sceno, saj bo na vrsti veliki finale državnega prvenstva s starimi rivali z Jesenic.