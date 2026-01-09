Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Ljubljanski hokejisti nemočni v Salzburgu

Salzbrug, 09. 01. 2026 21.22 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Hokejsti ljubljanske Olimpije

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 38. kroga lige ICE v gosteh izgubili s Salzburgom z 1:5. Ljubljančani nadaljujejo predstave v ritmu toplo-hladno, ki se vrstijo že od sredine decembra. V začetku tedna so prekinili niz porazov z zmago proti Ferencvarosu, danes pa so klonili pri aktualnih prvakih na Solnograškem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za zmaje je bil to sicer prvi poraz v sezoni proti klubu, iz katerega je prišel njihov strateg Ben Cooper. Na prvi domači tekmi oktobra so namreč zmagali po podaljšku s 4:3, 14 dni zatem pa so bili z 2:1 boljši še v gosteh.

Tokrat se gostovanje v Salzburgu ni končalo tako dobro. Potem ko so se v domačem klubu pred tekmo s kratko slovesnostjo spomnili na svojega veterana Thomasa Raffla, ki je pred dnevi igral 1000. tekmo v ligi (in kot drugi po Thomasu Kochu presegel ta mejnik), je prav Raffl načel mrežo gostov že v četrti minuti.

Hokejisti ljubljanske Olimpije so bili v Salzburgu nemočni.
Hokejisti ljubljanske Olimpije so bili v Salzburgu nemočni.
FOTO: Luka Kotnik

Ljubljančani so sicer pred koncem tretjine izenačili, ko je Bine Mašič zadel z igralcem več. A to je bil nazadnje edini ljubljanski zadetek na dvoboju. Salzburg je temelje za zmago postavil že v drugi tretjini, ko je najprej sam izkoristil "power play", v zadnji minuti pa je po prekršku gostov kazenski strel izkoristil Mario Huber.

Po še dveh hitrih zadetkih domačih v zadnji tretjini in izraziti terenski premoči (razmerje strelov 39-17) pa je bilo že deset minut pred koncem tekme jasno, da bodo prvič v sezoni Salzburžani boljši.

Preberi še Ljubljanski hokejisti v novo leto vstopili s porazom

Na lestvici se Ljubljančani vse bolj oddaljujejo od prvih štirih mest, ostali so peti z 62 točkami. Pred njimi so KAC (77), Gradec (72), Salzburg (69) in Bolzano (65), za njimi Pustertal s 57 točkami, a imajo vsi vsaj tekmo ali dve manj kot slovenska ekipa.

V nedeljo čaka zmaje še domača tekma z Linzem, naslednji teden pa se bodo preselili na domačo sceno, saj bo na vrsti veliki finale državnega prvenstva s starimi rivali z Jesenic.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej olimpija ljubljana

Kane presegel mejo 500 golov

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost
Kako pomagati otroku, ko se počuti preobremenjen
Kako pomagati otroku, ko se počuti preobremenjen
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...
Poročena sta bila skoraj dve desetletji, zdaj pa ...
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
V visokih petah počistila cel avtodom
V visokih petah počistila cel avtodom
vizita
Portal
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
cekin
Portal
Zato so mami grozili
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Cristiano Ronaldo podaril zaročenki luksuzni vili
Cristiano Ronaldo podaril zaročenki luksuzni vili
moskisvet
Portal
Preživela je najtežje leto v življenju
V vesolju odkrili velik in vroč objekt
V vesolju odkrili velik in vroč objekt
Umrl je brat znanega igralca
Umrl je brat znanega igralca
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
dominvrt
Portal
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Pozor! Velika nevarnost poledice in žledu
Pozor! Velika nevarnost poledice in žledu
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
okusno
Portal
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445