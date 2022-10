Ljubljanski hokejisti po pravem boju morali priznati premoč Zugu

Švicarji so že po žrebu skupin veljali za favorite skupine B, status pa so tudi upravičili že na prvih štirih tekmah. Po dvakrat so premagali tako Wolfsburg kot TPS Turku in si že pred tekmo v Ljubljani zagotovili napredovanje v izločilne boje. Po drugi strani pa so se lahko domači hokejisti, za katere je bil letošnji nastop prvi v tem tekmovanju – zanj so dobili posebno vabilo vodstva tekmovanja – sproščeno skušali pokazati v kar najboljši luči.

Hitro je bilo jasno, da bo teoretična razlika v kakovosti prišla do izraza tudi na ledu. Domači so se sicer trudili, v uvodnih minutah imeli tudi nekaj polpriložnosti, še najbolj nevaren je bil Luka Kalan, a so Švicarji vseeno hitro prevzeli pobudo pred vrati Žana Usa. Prvi gol je dosegel Dario Simion po sprehodu skozi obrambo tekmecev, potem je Zug zadel še okvir gola. Ob koncu, ko so domači spet zaigrali nekoliko pogumneje, pa so v zadnji minuti uvodne tretjine pozabili na Briana O'Neilla, ki je pobegnil v protinapad in zadel za 2:0.