Ljubljanski hokejisti po slabi zadnji tretjini poraženi v Beljaku

Ljubljanski hokejisti so doživeli še en poraz v regionalni ligi in so še vedno precej oddaljeni od mest med prvo deseterico, ki še prinašajo dodatne kvalifikacije za končnico. Tokrat so klonili v Beljaku, potem ko so še na začetku zadnje tretjine izenačili na 3:3.

Podobno kot na prejšnjem težkem gostovanju v Szekesfehervarju, kjer so v petek prav tako izgubili, so bili zeleno-beli blizu, a tudi daleč. Tudi tokrat so morali hitro loviti zaostanek za tekmeci, Beljačani so prvič zadeli v tretji minuti. V prvem delu so nato imeli rahlo terensko premoč gostje, izenačili pa so za zadetkom Roka Kapla v 11. minuti.

A nov hitro prejet gol v drugi tretjini, ko so imeli domači igralca več, je spet pomenil veliko dela za goste. Beljak je vodstvo ob še enem "power-playu" povišal v 32. minuti. A za kanček upanja je nato v 36. minuti poskrbel Marc Olivier Vallerand z znižanjem na 2:3.