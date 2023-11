Ljubljanski hokejisti poraženi v Salzburgu

Ljubljančani so prejšnji teden na dvojnem gostovanju v Avstriji iztržili dve točki za zmago po kazenskih strelih proti Innsbrucku in izgubili v Feldkirchu. Serijo gostovanj so končali pri Salzburgu, do tega tedna vodilni zasedbi lige, ki pa sta jo medtem po točkah ujela Linz in Fehervar.

Danes je na koncu ljubljanska zasedba doživela dokaj visok poraz, čeprav je bila večji del tekme enakovredna, do polovice pa v igri za kakšno točko. Dolgo je bila na obeh straneh igra disciplinirana, pri gostih se je sicer z več obrambami moral izkazati začasni vratar (v Ljubljani je kot menjava poškodovanega Lukaša Horaka) Robin Rahm. Domačega vratarja Atteja Tolvanena pa gostom tudi ob nekaj lepih akcijah ni uspelo premagati, čeprav so imeli na koncu prve in v začetku druge tretjine dvakrat igralca več na ledu, najbližje zadetku je bil v teh minutah Ville Leskinen.