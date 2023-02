Ljubljanski hokejisti s pomlajeno zasedbo do zmage v gosteh

Ljubljančani so že pred tedni izgubili realne možnosti za preboj na deseto mesto, ohranili so sicer nekaj minimalnih teoretičnih, a so tudi sami že precej pred koncem pomladili ekipo. V zadnjih tekmah tako igrajo brez večine tujcev in s številnimi mladimi igralci, priložnost dobiva tudi njen mladi vratar Luka Kolin, ki pa je tokrat - po porazu z 2:8 proti Fehervarju pred dnevi - ostal na klopi, branil je Žan Us.

Danes so zeleno-beli igrali z zadnjo ekipo lige in po začetnem zaostanku poskrbeli za minimalno zmago ter se tekmecem iz Feldkircha oddolžili za spodrsljaj v Tivoliju januarja, ko so izgubili z 0:4. Zmago so si gostje zagotovili v drugi tretjini, ko sta v razmaku štirih minut zadela Kristjan in Mark Čepon. Prednost so nato Ljubljančani v zadnji tretjini še povišali, za tretji gol na tekmi je poskrbel Kristjan Čepon.