Ljubljanski hokejisti še čakajo na vstop v najvišji regionalni razred

Zeleno-beli, zadnji slovenski prvaki iz sezone 2018/19, se nadejajo, da bodo lahko prvič nastopili v tako močnem tekmovanju. Vodstvo kluba se z vodilnimi v razširjenem avstrijskem prvenstvu že dolgo dogovarja o morebitni selitvi v najmočnejše tekmovanje v regiji. V ponedeljek je bilo mogoče pričakovati potrditev te selitve, v klubu so sklicali novinarsko konferenco, toda odgovor na najpomembnejše vprašanje v tem trenutku je bil: "Ne vemo še, na potezi je vodstvo lige."

SŽ Olimpija, ki je v Ljubljani prevzela vodilno vlogo po propadu prejšnjega kluba v Tivoliju HDD Olimpije, je doslej nastopala v drugoligaškem regionalnem tekmovanju, Alpski ligi. V tej je v zadnji polni sezoni 2018/19 tudi zmagala. V letošnjem letu pa sezone 2019/20 zaradi posledic novega koronavirusa tekmovalno niso dokončali ne v Alpski ligi ne v ligi Ebel. Slednja se bo v naslednji sezoni zaradi novega glavnega pokrovitelja preimenovala v ligo Bahel.

Butara: Oddali smo prijavo

"Odgovora o ligi Bahel še nimamo. Kar se tiče tekmovanj, v katerih bomo nastopali: prijavljeni smo v Alpski ligi, nastopali bomo v celinskem pokalu in državnem prvenstvu. Oddali pa smo prijavo za ligo Bahel, s tem, da smo jasno povedali, da želimo tam nastopati v naslednji sezoni. Po izstopu orlov pa smo poslali dopis na vodstvo lige, da smo sposobni vključiti se v ligo že v tem trenutku. Vodstvo lige ima na mizi našo ponudbo, niso je zavrgli, se pa še odločajo. Če pa se bo priložnost ponudila, bomo v to ligo skočili," je pojasnil predsednik kluba Miha Butara.

"Tudi jaz sem prišel v ta projekt z vizijo predsednika Butare. K tej viziji sva pritegnila Iva Jana, želimo postati regionalni hokejski center, vključno z infrastrukturo, ki se nam obeta. Pripravljeni želimo biti tudi s trenersko ekipo in znanjem, poleg mladinskega dela pa je cilj tudi preskok v kakovostnejše tekmovanje. To je v tem trenutku liga Bahel, ki igralcem omogoča tudi skok v najvišje evropske in svetovne lige. Ob koncu tega obdobja pa bomo lahko tu videli podvojeno število otrok v akademskem delu in stabilno člansko ekipo v močni ligi," pa je načrte kluba predstavil direktor Jože Kovač.

Dvorana Tivoli dočakala temeljito prenovo, obeta se tudi začetek gradnje pomožne dvorane

V SŽ Olimpiji pričakujejo, da bo vodstvo lige Bahel odločitev o tem, ali na "zmaje" računajo tudi že v prihajajoči sezoni, sporočilo v čim krajšem času. Časovno imajo sicer še nekaj manevrskega prostora, zaradi "koronakrize" se namreč urniki začetkov tekmovanj po Evropi zamikajo, tudi v ligi Bahel bodo klubi šele 1. julija začeli sklepati nove pogodbe z igralci. Tudi če najvišjega razreda regionalnega tekmovanja v hokeju v Ljubljani v naslednji sezoni še ne bo, imajo v SŽ Olimpiji visoke cilje. Osvajati lovorike v domači konkurenci (državno prvenstvo, pokal), zmaga v ligi AHL, v prihajajoči sezoni pa bo izziv tudi celinski pokal. Enega od polfinalnih turnirjev bo novembra gostila prav Ljubljana, pri Olimpiji menijo, da lahko tudi v tem tekmovanju naredijo veliko, želijo kandidirati za vstop v ligo prvakov.

Pomemben korak pa je tudi infrastruktura v Ljubljani. Dvorana Tivoli je med "koronakrizo" doživela temeljito prenovo, načrti pa za leto 2021 predvidevajo tudi gradnjo pomožne dvorane na ploščadi pred Tivolijem, ki bi imela tudi manjšo tribuno in povezavo z obstoječo dvorano. Če bodo uresničili še to, v SŽ Olimpiji menijo, da bodo imeli odlične možnosti za razvoj kluba v regionalni hokejski center.